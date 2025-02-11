"Думаємо, як це зробити". Кім заговорив про відкриття найпопулярнішого курорту на Чорному морі

З цим є кілька проблем

Вже протягом трьох років в Миколаївській області закрито пляжний сезон, проте можливість його відновлення розглядається. Наразі у цьому питанні є кілька проблем, і одна з найголовніших технічна.

Про це розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв'ю "Укрінформу". Він підтвердив, що наразі дійсно розглядається питання відкриття пляжного сезону в Коблевому, одному з найпопулярніших курортів України.

За його словами, у цьому питанні є кілька проблем, і одна з них військового характеру. Адже військові наразі з міркувань безпеки заборонили купання у відкритих водоймах через загрозу мін.

"З військовими домовитися важко, і вони мають рацію. Але у нас є ще й технічна проблема. В Одесі є хвилерізи, між якими натягується сітка, і це не дає можливості мінам потрапити на пляж. У нас проєкт щодо берегоукріплення теж був до війни, але його не встигли реалізувати. Тож зараз думаємо, як це зробити", — каже Кім.

Він пояснює, що основне завдання наразі — бути готовими до відкриття сезону, якщо раптом у травні чи червні Росія припинить вогонь. Тоді пляжі курортних містечок мають бути готові до людей.

"Туристичний бізнес уже три роки не працює, немає коштів на утримання баз, інфраструктури… Це складне питання. До того ж ступінь небезпеки люди сприймають по-різному. Був торік в Очакові. Розпочався обстріл, а вони сидять на пляжі під парасолькою і п’ють пиво з горішками", — пояснює Кім.

За його словами, основне завдання у відкритті пляжного сезону — убезпечити людей.

Зауважимо, що наразі діючим курортним регіоном в Україні є Одеська область, але і там заборонено купатись у морі через загрозу мін.

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