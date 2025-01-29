Ціни та розкіш вражають. Скільки коштує абонемент у спорткомплексі TSARsky, в якому сталася пожежа (відео)

Заклад позиціює себе як лайфстайл курорт у серці столиці

У середу, 29 січня, в елітному спорткомплексі TSARsky, який розташований в Печерському районі Києва, сталася пожежа. Цей фітнес-центр вирізняється серед інших столичних закладів своїм преміальним рівнем послуг та космічним дизайном.

Як пише informator, ціни на абонемент у цьому закладі коливаються від 60 000 до 600 000 грн. А одним з клієнтів спорткомплексу нібито є чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

На сторінці TSARsky у "Фейсбук" пише, що вартість карти LIMITED у 2020 році складала 55 000 гривень. При цьому на офіційному сайті закладу інформація про вартість послуг у відкритому доступі відсутня.

Водночас одна з відвідувачок спорт-клубу оприлюднила у TikTok детальний відеоогляд спорткомплексу з демонстрацією всіх зон та послуг закладу. Також авторка відео написала, що вартість абонемента на рік становить 85 000 гривень. Але слід зауважити, що це теж не найактуальніша інформація, оскільки повідомлення датується груднем 2023 року.

TSARsky City Resort оснащений преміальним фітнес-обладнанням та пропонує клієнтам унікальний аквалаунж з парком саун, енергетичні капсули, beauty&SPA зону з капсульною системою обслуговування.

На території також працюють літня тераса з басейном, ресторан, бар, стрілецький та дитячий клуби. Заклад позиціює себе як лайфстайл курорт у серці столиці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Києві прикрили нелегальне казино, яке маскувалося під спортивний клуб. Вхід до закладу здійснювався за попереднім бронюванням місць.