В Буковеле открыли аквапарк "Мавка": что предлагают посетителям и сколько стоит отдых

Поклонники отдыха в горах могут посетить новый комплекс

На территории популярного украинского горнолыжного курорта открыли масштабный водно-развлекательный комплекс "Мавка", уже получивший звание одного из крупнейших аквапарков Украины. Посетителям предлагают девять различных бассейнов, среди которых три круглогодичных с постоянной температурой воды +35°C.

Об открытии комплекса сообщили в издании "Львів. Місто натхнення". Сообщается, что желающие отдохнуть могут развлечься на ряде уникальных аттракционов, в том числе 200-метровой водной горке и аттракционе с виртуальной реальностью.

"Наш аквапарк – это место, где фантастические горки, просторные бассейны и комфортные зоны отдыха создают идеальные условия для незабываемого досуга", – рассказывают на странице аквапарка.

Примечательной особенностью комплекса считается тематическое зонирование, вдохновение карпатской мифологией и хорошо известной украинцам лесной Мавкой. В зоне "Магический лес" посетители могут развлечься на экстремальных водных аттракционах – в частности, на горке "Эрик и Дерик" длиной 190 метров. А уже в "Сказочной лагуне" желающие отдохнуть могут расслабиться в волновом бассейне с панорамным видом на карпатские виды.

"Пространство SPA-зоны создано на основе четырех стихий – земли, воды, воздуха и огня, которые окутывают каждого гостя, наполняя гармонией и спокойствием", – отмечают в аквапарке.

В комплексе также работают девять саун, детская зона, фуд-корты, бары и рестор. Интересной локацией является зона "инфинити" с открытым бассейном, расположенная на самой высокой точке аквапарка. Оттуда открывается панорамный вид на горные массивы.

Сколько стоит вход в аквапарк?

Аквапарк "Мавка" работает ежедневно с 10:00 до 22:00 и предлагает разные тарифные планы для посетителей.

Стоимость полного дня посещения для взрослых составляет 2200 гривен, а с доступом к SPA-зоне – 3200 гривен. Для детей в возрасте до 140 сантиметров действует специальный тариф – 1550 гривен, а малыши до трех лет могут посещать комплекс бесплатно.

Также можно приобрести абонемент на 4 часа. Билет для взрослых и детей от 140 см стоит 1700 гривен, стандарт + SPA – 2700 грн, для детей до 140 см – 1200 гривен.

"В стоимость тарифа Standart включены: раздевалки, полотенце, зоны отдыха "Сказочная Лагуна", "Детские забавы" (детский бассейн, мастер-классы), бассейны "Мелодия волн", "Мистические воды", "Колдовское озеро" (внутренний и внешний релакс-бассейн), терраса и дим. сь", "Эрик-Дерик", "Феерия", "Стрехознис", "Папоротник", "Бурная река"", – пояснили на странице аквапарка.

Расположен аквапарк на территории паркинга №15 горнолыжного курорта "Буковель".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, в среду, 5 февраля, высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции по конфискации гостиницы AmstelSki в Карпатах. Он принадлежал бывшему охраннику Виктору Януковичу.