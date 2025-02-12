Росіяни активно штурмують один із напрямків: яка зараз ситуація на фронті (карта)

Сили оборони вразили десять районів зосередження особового складу росіян, озброєння та військової техніки

За останню добу на фронті було зафіксовано 95 бойових зіткнень. Російські війська за цей час застосували за позиціями українських підрозділів та населених пунктів 20 ракет, а також 89 авіаударів, скинувши 149 керованих бомб. Ще використали 2354 дрони-камікадзе і здійснили понад шість тисяч триста обстрілів.

Про це 12 лютого повідомляють у Генштабі ЗСУ. Там наголосили, що українські військові також дали гідну відповідь противнику.

Своєю чергою авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських систем, два засоби ППО, одну РС та три пункти управління БПЛА ворога.

Ситуація на фронті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмів агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Піщане, Покровськ, Успенівка, Улаклі, Тарасівка, Єлизаветівка, Луч, Лисівка, Котлине, Молодецьке, Удачне, Надеждинка, Олексіївка, Дачне та Шевченко.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка.

На Куп’янському напрямі сталося сім атак ворога. Штурмові дії противника були відбиті неподалік Кондрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

На лиманському напрямі ворог атакував дев’ять разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новосергіївка, Нове, Зелений Гай, Новолюбівка та Ямполівка.

На Новопавлівському напрямку ворог вісім разів марно намагався прорватися поблизу населеного пункту Константинополь.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойові зіткнення в районах Васюківки, Григорівки та Часового Яру.

На Гуляйпільському напрямку сталося три бойові зіткнення з противником у районі населених пунктів Новосілка та Чарівне.

На Сіверському напрямку наші захисники відобразили один штурм окупаційних військ поблизу Білогорівки.

В операційній зоні в Курській області підрозділи Сил оборони України на день раніше відбили 15 атак росіян. Крім цього, ворог завдав 40 авіаційних ударів із застосуванням 56 керованих авіабомб, а також здійснив 634 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, у тому числі 29 — із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 8 лютого Росія заявила про захоплення Торецька. Однак, чи це так насправді?