Росіяни могли захопити нові території Донеччини. Що зараз відбувається на фронті (карта боїв)

Ворог має нові територіальні успіхи

Йде 1069-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 26 січня, до 22:00, на фронті сталося 153 бойових зіткнення. Росіяни мали просування в Донецькій області.

За даними порталу DeepState, російська армія просунулася в Торецьку, біля Андріївки та Новоєлизаветівки. Зміни лінії фронті відображено на карті.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, ворог максимально тисне на Покровському напрямку, де впродовж дня 26 січня до 22:00 він здійснив 70 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Водяного Другого, Миролюбівки, Єлизаветівки, Променю, Зеленого, Удачного, Котлиного, Надіївки, Успенівки, Андріївки, Шевченка, Дачного та Янтарного.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 15 разів. Ворог намагався просунутися в районах населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Надія, Зелений Гай, Макіївка, Ямполівка та Торське.

На Краматорському напрямку росіяни атакували позиції українських підрозділів 21 раз. Бої точилися в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора.

На Торецькому напрямку російська армія 8 разів намагалася вклинитися в нашу оборону. Окупанти діяли в районі Торецька.

Також активний ворог на Куп’янському напрямку, де він 11 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Росіяни атакували поблизу Степової Новоселівки, Колісниківки, Глушківки та Загризового.

Як повідомляв "Телеграф", 26 січня, президент України Володимир Зеленський заявив про призначення генерал-майора Михайла Драпатого керівником Оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця". До цього ОСУВ відноситься фронт у Харківській, Луганській та Донецькій областях.