Россияне активно штурмуют одно из направлений: какая сейчас ситуация на фронте (карта)

Силы обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава россиян, вооружения и военной техники

За последние сутки на фронте было зафиксировано 95 боевых столкновений. Российские войска за это время применили по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 20 ракет, а также — 89 авиаударов, сбросив 149 управляемых бомб. Еще использовали 2354 дрона-камикадзе и совершили более шести тысяч трехсот обстрелов.

Об этом 12 февраля сообщают в Генштабе ВСУ. Там отметили, что украинские военные также дали достойный ответ противнику.

В свою очередь, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть артиллерийских систем, два средства ПВО, одну РС ​​и три пункта управления БПЛА врага.

Ситуация на фронте

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Песчаное, Покровск, Успеновка, Улакли, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Котлино, Молодецкое, Удачное, Надеждинка, Алексеевка, Дачное, Шевченко.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка.

На Купянском направлении произошло семь атак врага. Штурмовые действия противника были отражены неподалеку от Кондрашовки, Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новосергеевка, Новое, Зеленая Роща, Новолюбовка и Ямполевка.

На Новопавловском направлении враг восемь раз тщетно пытался прорваться вблизи населенного пункта Константинополь.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в районах Васюкивки, Григорьевки и Временного Яра.

На Гуляйпольском направлении произошло три боестолкновения с противником в районе населенных пунктов Новоселка и Волшебное.

На Северском направлении наши защитники отразили один штурм оккупационных войск вблизи Белогоровки.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины днем ранее отразили 15 атак россиян. Кроме этого, враг нанес 40 авиационных ударов с применением 56 управляемых авиабомб, а также осуществил 634 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 29 — из реактивных систем залпового огня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 8 февраля Россия заявила о захвате Торецка. Однако, так ли это на самом деле?