Не лише ТЦК. Хто відповідає за мобілізацію і як вона відбувається

У Міноборони розповіли, хто займається розшуком порушників

Українці часто помилково вважають, що мобілізація – це виключно завдання територіальних центрів комплектування (ТЦК). Проте у процесі мобілізації залучені й правоохоронні органи, а також місцева влада.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. За його словами, в українському законодавстві чітко прописані функції кожного органу, залученого до процесу мобілізації.

Проте в інформаційному просторі часто панують негативні наративи, що створюють спотворене уявлення.

"Проблематика мобілізації ґрунтується на тих реаліях, в яких живе українське суспільство в цілому. Що я маю на увазі? Наш інформаційний простір зосереджений на негативі, суспільству нав’язують наративи про "бусифікацію", про поганих "ТЦКашників". Ми бачимо більше негативу, ніж позитиву щодо необхідності захисту країни та держави", — пояснив Гаврилюк.

Заступник міністра оборони зазначає, що ТЦК займаються обліком та відбором громадян для поповнення лав Сил оборони України. Однак у них немає повноважень розшукувати осіб, які ухиляються від мобілізації.

Розшук громадян, які не з'явилися за повісткою, – це відповідальність місцевих органів влади та поліції. Саме вони мають забезпечити явку військовозобов’язаних до відповідних установ, додав Гаврилюк.

Нагадуємо, що після скасування воєнного стану в Україні необов’язково припиниться мобілізація чи скасують обмеження на перетин кордону для чоловіків.

За словами юриста Володимира Пилипенка, президент має право оголосити мобілізацію навіть без введення воєнного стану, однак у більш обмежених масштабах.

"Ми не можемо прокинутися одного ранку і сказати: "Все". Ми будемо з цим жити насправді роки й роки, тому що ми розуміємо, що там нічого не зміниться на півночі, на сході. Вони (росіяни – ред.) будуть хотіти знищити Україну. Ми повинні бути до цього готові", — зазначив юрист.

Раніше "Телеграф" писав, хто є військовозобов'язаним у 2025 році та що їм важливо знати про мобілізацію. Наразі більшість українців не можуть виїхати за кордон.