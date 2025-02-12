АЭС раздора: почему достройка станции вызвала споры в Украине, как реагируют власти и при чем тут Россия

Вокруг Хмельницкой АЭС идут споры

Верховная Рада Украины 11 февраля поддержала закупку оборудования для двух энергоблоков Хмельницкой атомной станции. Новость такого масштаба вызывала серьезные обсуждения в обществе и даже уже успела подвергнуться критике со стороны некоторых оппозиционеров.

"Телеграф" рассказывает о том, что известно о Хмельницкой АЭС, почему некоторым не понравилось решение о закупке оборудования и как власти обосновывают его.

Хмельницкая АЭС

Что решила Рада

Верховная рада Украины поддержала законопроект, разрешающий нацкомпании "Энергоатом" купить в Болгарии оборудование для достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС. При этом решение о самой достройке будет принято отдельно. Законом предусмотрено, что правительство вскоре актуализирует более детальную смету строительства. После этого Рада повторно рассмотрит правительственный проект об окончательном разрешении на достройку АЭС.

АЭС

Хмельницкая АЭС расположена на западе Украины в Хмельницкой области.

Состоит из двух ядерных реакторов, хотя по изначальному проекту станция должна была быть четырехблочной. Строительство началось в 1981 году. Первый реактор был запущен в 1987 году, второй — в 2004-м. Третий и четвертый энергоблоки построили лишь частично: на 80% и 25%.

Цель Энергоатома

Как пишет NV, Энергоатом хочет завершить строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 и построить два более мощных энергоблока по американской технологии AP1000, которые смогут выдавать до 1200 МВт. Если эти планы будут реализованы, общая мощность Хмельницкой АЭС превысит 6000 МВт, она станет крупнейшей в Европе.

Для справки: AP1000 — это американская технология, которая обеспечивает более высокий уровень безопасности сотрудников и бесперебойную работу предприятия. При обесточивании реактор АР1000 сможет функционировать еще 72 часа без аварийной опасности. Раньше в Европе такая технология не использовалась.

Планируется, что два энергоблока на Хмельницкой АЭС будут иметь номинальную мощность 2,2 ГВт. Но из-за высокой степени готовности, продолжительность работ подключения энергоблока №3 оценивают в 3 года. При этом работы по энергоблоку №4 будут проходить параллельно.

Критика

Некоторые из оппозиционеров подвергли критике закупку оборудования и достройку Хмельницкой АЭС.

Чем аргументируют

Так, например, нардеп Алексей Гончаренко называет реакторы, которые собираются закупить у Болгарии российскими.

"Рада поддерживает закупку российского оборудования для Хмельницкой атомной станции. Это какой-то сюр! Во время войны тратить деньги на российские реакторы!", — возмущен депутат.

Все дело в том, что Хмельницкой АЭС планируется установить корпуса реакторов типа ВВЭР-1000 российского производства. В настоящее время они находятся в Болгарии.

При этом стоит отметить, что эксперт по ядерной энергетике Людвиг Литвинский в комментарии "Телеграфу" ранее объяснял, что энергоблоки на Хмельницкой АЭС изначально спроектированы исключительно под реакторы типа ВВЭР-1000.

"Установка реакторов другого типа технически невозможна без полной перестройки имеющейся инфраструктуры", — отметил он.

Кроме того есть опасения, что Украине якобы нужно будет покупать российское топливо для этих реакторов. И таким образом Россия может захотеть "подсадить" нас на свою энергетическую иглу.

Еще критике подвергается сама стоимость проекта (на закупку оборудования планируют потратить полмиллиарда евро). А также целесообразность этого во время войны. Об этом, в частности, заявил народный депутат Ярослав Железняк.

Что говорят власти

Власти Украины услышали критику в адрес своего решения и поспешили объяснить свою позицию.

Ответ Минэнерго

Энергетики назвали решение о приобретение реакторного оборудования в Болгарии "одним из наиболее важных для украинской энергосистемы за 30 лет независимости".

"Зависимость от РФ и рост тарифов"

По словам министра энергетики Германа Галущенко, в этом проекте не будет – в частности, ни российского топлива, ни какого-либо обслуживания.

"Все будет реализовано украинскими и американскими компаниями, государственными и частными. Кроме того, вопреки всем спекуляциям, для достройки Хмельницкой АЭС не нужно повышать тарифы или выделять средства из государственного бюджета. А все процессы, связанные с реализацией проекта достройки Хмельницкой АЭС, будут максимально прозрачны…Достройку новых атомных блоков ХАЭС поддержало МАГАТЭ, а американский Westinghouse официально подтвердил готовность обеспечить эти блоки американским топливом", – заявил он.

Экономичность

В Минэнерго также объяснили, что строительные работы на энергоблоке №3 завершены на 80%, на энергоблоке №4 – на 25%.

"Достройка этих блоков будет в разы дешевле и быстрее, чем любое строительство АЭС с нуля".

Целесообразность

"Это более 2 гигаватт электричества для Украины. И чтобы было понятно, сейчас, в эти сложные зимние месяцы, мы можем импортировать в Украину от наших соседей примерно такой объем электричества. Наши достроенные энергоблоки позволят Украине даже в зимние месяцы идти без импорта. И обязательно это поможет нам сдерживать рост цен на электричество для людей", — объяснил президент Украины Владимир Зеленский.

Что говорят эксперты

Физик и эксперт по ядерной энергетике Людвиг Литвинский в комментарии "Телеграфу" также заявил, что считает это решение технически обоснованным и безопасным для энергетической независимости Украины.

"Да на самом деле никакой "зрады" в этом нет. Дело в том, что реакторы будут работать на американском топливе, производимом шведской компанией. Такое топливо уже успешно используется на других украинских АЭС. Оно имеет особую шестиугольную конструкцию, специально разработанную по инициативе Украины в США для реакторов типа ВВЭР", — говорит физик.

Литвинский подчеркнул, что завершение строительства энергоблоков экономически целесообразно, учитывая значительные средства, уже вложенные в проект.

Напомним, ранее мы писали о том, что Рада вынесла один из законопроектов на всенародное обсуждение.