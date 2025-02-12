Число зрадників вразить? Чому Путін закрив архіви, присвячені Другій світовій

Німці вели статистику по зраниках досить чітко, ясно і прозоро

Президент РФ Володимир Путін звинувачує лідера ОУН Степана Бандеру і загалом українців у співробітництві з Адольфом Гітлером, а сам тим часом закрив російські архіви, щоб не стали відомі масштаби колабораціонізму росіян з нацистами у роки Другої світової війни.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів український історик, педагог і блогер Віталій Дрібниця. Він пояснив, скільки росіян у Другу світову перейшли на бік гітлерівців.

Більше читайте в публікації: "Велич пре з усіх щілин: історик Віталій Дрібниця про три міфи росіян щодо самих себе, Путіна і Третю світову".

Історик нагадав, що відкриті європейські, американські архіви містять чутливу для Кремля інформацію.

— Особливо німецькі архіви відкриті, а німці вели статистику достатньо чітко, ясно і прозоро. Так от, оцінки різняться, але це десь близько одного мільйона етнічних росіян, або громадян, які жили на сучасній території РФ, — каже блогер. — Якісь автори кажуть про 800 тисяч, деякі пишуть, що ці дані перевищують мільйон. І це ми рахуємо організовані загони: Локотська республіка (колабораційне утворення на території РРФСР. — Ред.), 29-та і 30-та дивізії СС Камінського, так звані "хіві" (нім. Hilfswilliger, добровільні помічники Вермахту. — Ред.), залізничні батальйони. А була ж ще купа неорганізованих переходів [на бік Гітлера], які не зафіксовані документально.

Бажано було б відкрити російські архіви. Тоді, можливо, ця цифра і злетить. А можливо і ні. Але російські архіви, присвячені Другій світовій, закриті Путіним, — підсумував Віталій Дрібниця.

Нагадаємо, раніш він пояснив "Телеграфу", чому географія зіграла злий жарт із Росією.