Скільки Україна витратила на відбиття атаки Києва 12 лютого: Зеленський розповів

Російські ракети проти Patriot: як Київ пережив нічну атаку?

У ніч на 12 лютого російська армія завдала масованого удару по Києву, використовуючи балістичні ракети. Внаслідок атаки загинув один мирний житель, ще четверо людей отримали поранення. У кількох районах столиці уламки збитих ракет спричинили пожежі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вибухи пролунали в різних частинах міста. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки удару та надали допомогу постраждалим. Окрім Києва, атаці піддалися й інші регіони країни, де також зафіксовано пошкодження інфраструктури.

Повітряну тривогу оголосили близько 04:30 ранку, і майже одразу столицю сколихнули серії потужних вибухів. За словами президента України Володимира Зеленського, для ліквідації загрози було використано 10 ракет системи Patriot, загальна вартість яких оцінюється у 30 мільйонів доларів.

Згідно з офіційними даними, українські сили оборони успішно знищили всі шість балістичних ракет, випущених ворогом, а також 71 дрон-камікадзе зі 123, що брали участь в атаці. Водночас противник застосував 40 імітаційних безпілотників, намагаючись виснажити українську протиповітряну оборону.

За даними військових, російські атаки на українські міста посилюються, що змушує Україну витрачати значні ресурси на захист цивільного населення. Київ закликає міжнародних партнерів до подальшої підтримки систем ППО для забезпечення безпеки країни.

Нагадаємо раніше "Телеграф" писав, що під час атаки на Київ постраждали офіси держтелеканалів: як вони тепер виглядають (відео).