Сколько Украина потратила на отражение атаки Киева 12 февраля: Зеленский рассказал

Российские ракеты против Patriot: как Киев пережил ночную атаку?

В ночь на 12 февраля российская армия нанесла массированный удар по Киеву, используя баллистические ракеты. В результате атаки погиб один мирный житель, еще четыре человека получили ранения. В нескольких районах столицы обломки сбитых ракет вызвали пожары.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрывы прогремели в разных частях города. Спасатели оперативно ликвидировали последствия удара и оказали помощь пострадавшим. Кроме Киева, атаке подверглись и другие регионы страны, где также зафиксированы повреждения инфраструктуры.

Воздушная тревога была объявлена около 04:30 утра, и почти сразу столицу всколыхнули серии мощных взрывов. По словам президента Украины Владимира Зеленского, для ликвидации угрозы было использовано 10 ракет системы Patriot, общая стоимость которых оценивается в 30 миллионов долларов.

Согласно официальным данным, украинские силы обороны успешно уничтожили все шесть баллистических ракет, выпущенных врагом, а также 71 дрон-камикадзе из 123 участвовавших в атаке. В то же время противник применил 40 имитационных беспилотников, пытаясь истощить украинскую противовоздушную оборону.

По данным военных, российские атаки на украинские города усиливаются, что вынуждает Украину тратить значительные ресурсы в защиту гражданского населения. Киев призывает международных партнеров к дальнейшей поддержке систем ПВО для обеспечения безопасности страны.

Напомним ранее "Телеграф" писал, что во время атаки на Киев пострадали офисы гостелеканалалов: как они теперь выглядят (видео).