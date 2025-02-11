Ракетна атака по Полтавщині: яка ситуація зі світлом і чи є відключення

Графіки погодинного відключення використовують для зменшення навантаження на мережі

У ніч на 11 лютого росіяни здійснили ракетну атаку по Полтавській області, у зв’язку з чим було запроваджено аварійні відключення електроенергії. Це торкнулося всіх черг.

Про це повідомили на сторінці АТ "Полтаваобленерго" у Facebook. Там зазначили, що за розпорядженням НЕК "Укренерго", 11 лютого о 06:07 отримано команду на запровадження графіку аварійних відключень для 1-5 черг.

"Заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги та стабілізації ситуації в енергосистемі", — йдеться у повідомленні.

При цьому напередодні ввечері повідомлялося, що графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватися у вівторок не будуть. Однак громадян все ж таки просили по можливості не включати кілька потужних електроприладів одночасно в період з 8:00 до 22:00.

Графік погодинного відключення використовують для зменшення навантаження на мережі, підтримки балансування енергосистеми, доки триває відновлення пошкоджених енергооб’єктів. Тривалість відключень електрики може бути збільшена при неможливості дотримання ліміту споживання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в результаті атаки по Полтавській області 11 лютого і завдання ракетного удару по газовій інфраструктурі, частина жителів залишилася без газопостачання.