Зарплата четыре раза в месяц: пенсионеров приглашают на работу под Киевом

График можно подстраивать под себя

Для пенсионеров и пожилых людей открылась привлекательная возможность трудоустройства в Киевской области. Крупная компания-поставщик свежей зелени в ведущие сети супермаркетов Украины приглашает на работу фасовщиков.

Соответствующая вакансия размещена на сайте по поиску работы Work.ua. Работа расположена в селе Счастливое, что находится всего в 10 минутах от станции метро "Харьковская". Заработная плата составляет от 25 000 гривен в месяц с возможностью увеличения.

Компания имеет 15-летний опыт работы на рынке и насчитывает более 100 человек. Предприятие специализируется на поставках свежей зелени в крупнейшие торговые сети страны.

Обязанности работника включают в себя фасовку разнообразной зелени: укропа, петрушки, зеленого лука и салатов. Предыдущий опыт работы не обязателен — главное желание работать и учиться.

Работодатель предлагает гибкий график работы с возможностью работы как полный, так и неполный рабочий день. Заработная плата выплачивается четырежды в месяц. Дополнительным преимуществом является предоставление жилья для работников из других городов в комфортабельном хостеле со всеми удобствами. Работодатель гарантирует официальное трудоустройство и возможность работать вахтовым методом.

Также ранее Телеграф писал, что пенсионерам в Киеве предлагают достойную работу с зарплатой до 45 тысяч гривен. Все необходимые для работы материалы добавляют.