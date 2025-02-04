Зеленський зробив рішучу заяву щодо "тіньових схем" та олігархів

Скоро повинні наслідувати жорсткі санкції

В Україні вдалося зупинити всі "тіньові фінансові схеми", які використовувалися для того, щоб приховувати гроші. Також рішенням РНБО зовсім скоро буде запроваджено санкції проти тих, хто був учасником чи організатором подібних схем.

На цьому наголосив Володимир Зеленський під час свого традиційного вечірнього звернення до народу України. Він також додав, що ці рішення спрямовані на відновлення "фінансової чистоти" в країні.

Зеленський нагадав про те, що зовсім нещодавно було ухвалено рішення про зміну керівників Податкової служби та Фінмоніторингу. І це вже дало перші реальні результати.

Також він наголосив, що розслідування по справах щодо тіньових фінансових схем в Україні мають проходити об'єктивно і прозоро, а відповідати за скоєне будуть усі винні, незважаючи на їхній статус і становище в суспільстві — олігархи, депутати і чиновники.

"Результати по тіньових фінансових схемах, які нарешті зупинені. І це стосується і олігархів, і посадовців, і депутатів, і тих, хто використовував або використовує різні фонди, щоб фактично приховувати кошти. Мільярди гривень. Відповідні матеріали у правоохоронних органів. Вже. Розслідування мають бути обʼєктивними, незважаючи на те, хто порушує закон", — сказав президент.

Крім цього, стало відомо, що РНБО ухвалила санкції проти певного кола осіб та вже згодом будуть запроваджені нові "жорсткі пакети".

Нагадаємо, Володимир Зеленський дав 90-хвилинне інтерв’ю відомому британському журналісту та телеведучому Пірсу Моргану, який зараз працює у США. Президент України висловився з приводу ядерної зброї та вступу до НАТО.

"Поверніть нам ядерну зброю і дайте нам ракети в такій кількості, щоб ми могли зупинити Росію", — заявив Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна відкрита до співпраці з партнерами, які зацікавлені у розробці покладів рідкісноземельних металів. У тому числі це стосується й США.