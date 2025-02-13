В украинских школах отменили медали: что будет вместо них

Почему Украина отказалась от золотых и серебряных медалей для школьников.

Министерство образования и науки Украины (МОН) приняло решение отменить награждение выпускников 11 классов золотыми и серебряными медалями за особые достижения в учебе.

Теперь в документах об образовании будет использоваться запись "с отличием". Соответствующий приказ вступил в силу после регистрации Министерства юстиции Украины.

Согласно новому положению, формулировка "золотая медаль" или "серебряная медаль" заменена "с отличием". Таким образом, в свидетельствах о получении полного общего среднего образования будет указано "Свидетельство о получении полного общего среднего образования с отличием" по-прежнему.

Бывший образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в начале 2024 года сообщал, что в 2023 году государство потратило 1,8 миллиона гривен на закупку 21,3 тысячи медалей, а в 2022 году — 1,77 миллиона гривен на 20,6 тысячи медалей для награждения выпускников.

Образовательный комитет Верховной Рады также рекомендовал отменить изготовление и вручение золотых и серебряных медалей государственного образца в школах с целью сбережения бюджетных средств.

Стоит отметить, что с 2015 года золотые и серебряные медали не предоставляют никаких преимуществ при поступлении в высшие учебные заведения. Таким образом, медаль выпускника — отличие школы за успехи в обучении.

Количество медалистов в Украине растет поразительными темпами: в 2019 году было 11,4 тысяч медалистов, а в 2024 году — уже 24,8 тысяч, что составляет почти 9,5% от общего количества выпускников. Это вызывает беспокойство, поскольку исследования показывают падение результатов обучения, а количество медалистов растет.

Отмена золотых и серебряных медалей может способствовать более объективной оценке достижений учащихся и сосредоточению внимания на реальных знаниях и навыках, а не на формальных наградах. Это также позволит сэкономить бюджетные средства и направить их на другие важные потребности в образовательной сфере.

В то же время, важно обеспечить, чтобы новый подход к награждению выпускников не демотивировал учащихся к достижению высоких результатов в обучении. Возможно, стоит рассмотреть альтернативные способы поощрения и признания успехов школьников, которые отвечали бы современным реалиям и способствовали развитию их компетентностей.

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