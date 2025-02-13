СМИ слили все детали разговора Трампа и Зеленского. Прозвучали интересные темы

Разговор продолжался около часа и был очень конструктивным

Президент США Дональд Трамп заявил, что после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным у него создалось впечатление, что он действительно хочет завершить войну. В то же время, президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с Трампом подчеркнул, что не верит словам Путина и убежден, что тот просто "боится" американского лидера и "притворяется".

Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на проинформированные источники. В материале отмечается, что разговор Зеленского с Трампом был позитивным и продолжался около часа.

Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому о том, что у него сложилось впечатление, что Путин хочет заключить сделку и он готов положить конец войне. На это заявление президент Украины отреагировал более скептически и сказал, что не верит Путину и он точно попытается обмануть. Также Зеленский намекнул на то, что Трамп обладает "рычагами влияния на Кремль".

"Президент России Владимир Путин только притворяется, что хочет вести мирные переговоры… Путин сказал вам, что он хочет заключить сделку только потому, что боится вас, потому что вы сильны", — сказал Зеленский.

При этом Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому, что понимает его обеспокоенность по поводу его разговора с Путиным, но лидер Америки подчеркнул, что другого пути нет, если он хочет, чтобы его дипломатические усилия увенчались успехом.

"Мне нужно поговорить с Путиным, чтобы спасти Украину", — сказал Трамп Зеленскому.

Он также добавил, что по его мнению, Путин действительно настроен серьезно и "скоро мы это узнаем".

Президент США заявил также Зеленскому о том, что он понимает, что Украине понадобятся гарантии безопасности как часть любой будущей сделки, и что он считает, что размещение европейских миротворческих сил вдоль линии фронта с Россией могло бы стать одним из решений.

"Трамп сообщил Зеленскому, что его предстоящая встреча с вице-президентом Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Мюнхене будет очень важна для запуска дипломатического процесса. Он добавил, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф также войдут в состав американской переговорной группы, и попросил Зеленского назначить собственную переговорную группу", — говорится в материале.

По словам одного из источников, Трамп завершил разговор, дав Зеленскому свой личный номер телефона и сказав, что он может позвонить ему напрямую. А президент Украины в конце разговора заявил, что передаст Трампу чемпионский пояс от украинского боксера-тяжеловеса Александра Усика.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Госсекретарем Марком Рубио в Мюнхене в пятницу, 14 февраля. Они планируют обсудить усиление давления Трампа на Украину и Россию для начала переговоров.