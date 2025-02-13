За пустым столом нечего делать? У Зеленского прокомментировали встречу с РФ и США

К разговору должна быть привлечена и Европа

В команде Президента Владимира Зеленского уже прокомментировали анонсированную Дональдом Трампом встречу с участием США, Украины и РФ в Мюнхене. Как сообщил советник главы украинского государства по коммуникациям Дмитрий Литвин, наша позиция осталась неизменной.

А именно, по его словам, — сначала со Штатами должна общаться Украина. Об этом Литвин сказал журналисту "Телеграфа".

Также в разговоре должна быть привлечена и Европа. В то же время какие-либо коммуникации с россиянами на полях Мюнхенской конференции не планируются.

"Украинская позиция неизменна. Украина сначала должна говорить с Америкой. Европа должна быть участницей любого серьезного разговора ради настоящего и длительного мира. И только согласованная общая позиция должна быть на столе для разговора с россиянами. За пустым столом с россиянами не встречаются. Пока на столе ничего нет. Разговора с россиянами в Мюнхене не предполагается", — сказал Литвин.

Напомним, что на 14 февраля в Мюнхене у Владимира Зеленского уже запланирована встреча с вице-президентом США Джей Ди Венсом и Госсекретарем Марком Рубио.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самолет Военно-воздушных сил США приземлился в столице России. По некоторым неподтвержденным данным, на его борту мог быть топ-чиновник Штатов.