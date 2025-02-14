Росіяни пошкодили укриття на ЧАЕС: що потрібно знати про найбільшу техногенну катастрофу часів СРСР (фото)

Розповідаємо історію Чорнобильської катастрофи та будівництва саркофагу, який захищає світ від радіації

У пʼятницю, 14 лютого, російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Внаслідок атаки було частково пошкоджено укриття.

"Телеграф" вирішив нагадати про світову катастрофу, яка сталась у 1986 році. А також розповісти про саркофаг, який було побудовано.

26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції сталася наймасштабніша техногенна катастрофа в історії ядерної енергетики. Під час проведення технічного експерименту стався неконтрольований ріст потужності реактора, що призвело до теплового вибуху та повного руйнування реакторної установки.

Наслідки атаки

Внаслідок аварії стався викид радіоактивних речовин, який у 400 разів перевищив забруднення від атомної бомби, скинутої на Хіросіму та Нагасакі. Радіоактивна хмара пройшла над європейською частиною СРСР, Східною Європою, Скандинавією, Великою Британією та східною частиною США.

Для ліквідації наслідків аварії було мобілізовано понад 600 тисяч осіб. Пожежники, військові, шахтарі, будівельники та інші спеціалісти працюють у надзвичайно небезпечних умовах. Особливо відзначилися пожежники, які першими прибули на місце катастрофи та запобігли поширенню вогню на інші енергоблоки, ціною власного здоров'я та життя.

Наслідки Чорнобильської катастрофи були масштабними для екології та природи. Радіоактивні опади випали лише на території України, але й накрили значні території Білорусі та Росії. Радіаційна хмара не зупинилася на кордонах Радянського Союзу – вона дісталася Скандинавії, зокрема Швеції та Норвегії, а також Польщі та Великої Британії.

Найбільш помітним свідченням катастрофічного впливу радіації став основний ліс місцевої станції, який отримав назву "Рудий ліс" через те, що всі дерева загинули та набули іржавого кольору. У рослин і тварин, які вижили в зоні уражень, почали спостерігатися різноманітні мутації. Радіація глибоко проникла в обґрунтування та потрапила у води, створивши довготривале пошкодження екосистеми.

Люди кинули свої домівки

Масштабна евакуація населення почалася через 36 годин після вибуху на ЧАЕС. Першими евакуювали жителів міста Прип'ять – близько 49 тисяч осіб. Людям сказали взяти документи та найнеобхідніші речі, обіцяючи, що евакуація тимчасова. Більшість так і не повернулася до своїх домівок.

Загалом із зони відчуження було евакуйовано понад 116 тисяч осіб. Пізніше ця територія розширилася до 30-кілометрової зони. Люди залишили 76 населених пунктів Київської області та 86 – у Житомирській області.

Укриття звели за 206 днів

У листопаді 1986 року над зруйнованим реактором було збудовано перший об'єкт "Укриття" (відомий як "Саркофаг"). Його звели в надзвичайно складних радіаційних умовах за 206 днів. Конструкція повинна була захистити навколишнє середовище від подальшого радіаційного забруднення. Однак це було тимчасове рішення, розраховане на 20-30 років експлуатації.

З часом стан старого саркофага почав запускатися занепокоєння через можливість його руйнування. Тому у 2007 році розпочалося проектування нового безпечного конфіденційного фонду (НБК). Будівництво почалося у 2012 році за кошти міжнародного фонду "Укриття", в якому зробили внески 40 країн-донорів.

Новий саркофаг найбільшою рухомою наземною конструкцією у світі. Його висота — 108 метрів, довжина — 162 метри, ширина — 257 метрів, а вага — понад 36 тисяч тонн. Арку споруджували поруч із четвертим енергоблоком і в листопаді 2016 року насунули на старий саркофаг за допомогою спеціальної системи.

НБК розрахований на 100 років експлуатації. Він оснащений сучасними системами контролю, вентиляції та протипожежної безпеки. Конструкція захищає від атмосферних впливів та містить радіоактивні речовини в середовищі. У майбутньому під накриттям НБК планується провести демонтаж нестабільних конструкцій старого укриття та вилучення паливовмісних матеріалів.

Життя після аварії на ЧАЕС

Сьогодні території зони відчуження все ще залишиться закритою для постійного проживання. Тут функціонує Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, де вчені досліджують вплив радіації на екосистеми. Парадоксально, але за слабкої людської діяльності природа в зоні відчуження відновлюється – тут збільшується популяція диких тварин, включаючи рідкісні види.

Атака росіян у 2025 році

У пʼятницю, 14 лютого, російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою – з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей.

"Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, – це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові", — йдеться у повідомленні.

Укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на удар росіян. Він написав, що це черговий доказ, що Росія — це загроза для всього світу.

"Військові путіна вночі свідомо атакували ЧАЕС", — написав він.

У Мюнхені зараз усі дуже злі від даної новини. Не "занепокоєні", як часто буває, а справді злі: у 80-х роках кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, усі інвестували в укриття, а сьогодні російські придурки запустили по ньому дрон, — глава ОП Андрій Єрмак.

У МАГАТЕ також підтвердили вибух на ЧАЕС. Там повідомили, що це сталося біля нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС. Дрон влучив у дах ізоляційної споруди.

У Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України також відреагували на удар, який здійснили росіяни. За словами Андрія Коваленка, росіяни цілком свідомо запускають дрони над ЧАЕС, постійно експериментують з висотою прольоту шахедів, намагаються здійснювати польоти якомога нижче.

Після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми. На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень.

"Моніторинг триває. Ситуація під контролем. Слідкуйте за офіційними повідомленнями", — йдеться у повідомленні ДСНС.

У ДСНС показали фото залишків дрона, який пробив укриття на Чорнобильській АЕС.

Міненерго повідомило МАГАТЕ про всі обставини нічної атаки Росії на укриття четвертого енергоблока ЧАЕС і закликала активізувати всі міжнародні зусилля, щоб змусити Росію припинити терористичні атаки. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Раніше "Телеграф" писав, що заступник генерального директора "Росатома" Мулюкін Микола отримав заочну підозру від Національної поліції України. Звинувачують його у керівництві пограбуваннями Чорнобильської атомної електростанції під час окупації.