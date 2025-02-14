Не осоромтеся 14 лютого: коли українською правильно говорити "кохаю", а коли "люблю"

Є правила, які варто запам’ятати

В українській мові багато хто плутає, як правильно освідчуватися в коханні — "я тебе люблю" або "я тебе кохаю". Між цими двома словами є різниця і вживати їх слід у певних випадках.

Доктор філологічних наук Олександр Пономарьов розповів, як і в якому контексті краще використовувати "кохаю" та "люблю". Є правила, які просто варто запам’ятати, щоб більше не робити помилок.

Так, слово "люблю" слід вживати, коли йдеться про глибоку відданість комусь або чомусь, або потяг до чогось. Наприклад: "Я дуже люблю читати детективи".

А ось слово "кохаю" варто вживати, щоб висловити серцеву прихильність до людини протилежної статі. Наприклад: "Так ніхто не кохав, через тисячу літ лиш приходить подібне кохання" (Володимир Сосюра)."

Але водночас слід запам’ятати, що слово "любити" має й інше значення. Наприклад, доглядати, вирощувати, у переносному значенні — плекати мрію. Наприклад: "Лукаш усе садовину ростив та кохав" (Марко Вовчок).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українською цікаво назвати кокетство.