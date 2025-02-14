Не опозорьтесь 14 февраля: когда на украинском правильно говорить "кохаю", а когда "люблю"
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Есть правила, которые стоит запомнить
В украинском языке многие путают, как правильно признаваться в любви — "я тебе люблю" или "я тебе кохаю". Между этими двумя словами есть разница и употреблять их следует в определенных случаях.
Доктор филологических наук Александр Пономарев рассказал, как и каком контексте лучше использовать "кохаю" и "люблю". Есть правила, которые просто стоит запомнить, чтобы больше не совершать ошибок.
Так, слово "люблю" следует употреблять, когда речь идет о глубокой преданности кому-то или чему-то, или влечении к чему-то. Например: "Я дуже люблю читати детективи".
А вот слово "кохаю" стоит употреблять, чтобы выразить сердечную привязанность к человеку противоположного пола. Например: "Так ніхто не кохав, через тисячу літ лиш приходить подібне кохання" (Володимир Сосюра).
Но в то же время следует запомнить, что у слова "кохати" есть и другое значение. Например, ухаживать, выращивать, в переносном смысле — лелеять мечту. Например: "Лукаш усе садовину ростив та кохав" (Марко Вовчок).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как на украинском интересно назвать кокетство.