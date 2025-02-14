Снег, мороз до -16 и порывистый ветер. Погода приготовила украинцам "сюрприз" на выходные (карта)

Потепление ожидается, ориентировочно, с 24 февраля

В ближайшие выходные в Украине ощутимо похолодает. Кроме того, часть страны засыплет снегом, прогнозируются сложные погодные условия.

Как пояснила синоптик Наталья Диденко, в Украину пришел атмосферный фронт, который уже 14 февраля принесет снег на запад и север Украины, ближе к ночи будет снежить также в центральной части. В субботу 15 февраля снег и мокрый снег ожидается в центральных областях, в восточной части Украины и на юге. На юге и юго-востоке мокрый снег может сопровождаться дождем.

"Осадки 15 февраля местами ожидаются сильными, на дорогах центра, востока и юга вероятно осложнение ситуации, местами налипание мокрого снега, видимость ухудшится. Из-за того, что после снега, мокрого снега и даже дождя после сегодняшнего (14 февраля, — ред.) потепления днем ​​15-го февраля начнет затекать с севера холодный воздух, на дорогах появится опасная гололедица! Водители, будьте особенно внимательны в субботу-воскресенье", — предупредила синоптик.

Диденко добавила, что к резкому изменению погоды присоединится порывистый северо-западный ветер. С 15-16 февраля в Украину придет похолодание, вернутся морозы. В субботу будет 4-6 градусов мороза, в ночь на воскресенье -10 градусов, в дневные часы 16 февраля прогнозируется 5 градусов ниже нуля.

"Холодная погода продлится всю следующую неделю, потепление ожидается, ориентировочно, с 24 февраля", — добавила синоптик.

Метеоролог Игорь Кибальчич дал подробный прогноз на выходные. На территории нашей страны прогнозируется очередной период похолодания, которое будет ощущаться во всех областях.

Прогноз погоды на субботу, 15 февраля

Запад: В ночные часы выпадет небольшой снег, более интенсивный в Карпатском регионе. Дневные часы пройдут без существенных осадков. Водители должны быть осторожными из-за гололеда и снежного наката. Северо-западный ветер будет достигать 5-10 м/с. Ночная температура опустится до -4…-9°С, в горах похолодает до -13°С. Днем термометры будут показывать -2…-7°С, теплее будет на Закарпатье: от -2 до +3°С.

Север: Ночь принесет легкий снег, день пройдет без существенных осадков. Дороги будут оставаться скользкими из-за гололедицы. Ветер северо-западного направления 7-12 м/с. Температурный режим: ночью -2…-7°С, днем -1…-6°С.

Центр: Ночью регион накроют умеренные и местами сильные осадки в виде мокрого снега с дождем. Возможны вьюги, налипание мокрого снега и слабый гололед. Днем снег продолжится только в Днепропетровской и Полтавской областях. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура будет держаться в диапазоне -3…+2°С в течение суток.

Юг: Прогнозируется дождь, который перейдет в мокрый снег. Больше всего осадков выпадет в Приазовье и Крыму. Местами ожидается налипание мокрого снега и гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем усилится до 15-20 м/с. Температура ночью составит -1…+5°С, в течение дня снизится до -3…+2°С.

Восток: Ожидается снег и мокрый снег, на Донбассе с дождем. Местами прогнозируют налипание мокрого снега и слабые вьюги. Дороги будут скользкими из-за гололедицы и снежного наката. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем возможны порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах -3…+2°С в течение суток.

Прогноз погоды на воскресенье, 16 февраля

Запад: прогнозируется легкий снег и гололедица. Западный ветер будет достигать скорости 5-10 м/с. Ночная температура снизится до -6…-11°С, в Карпатах похолодает до -15°С. Дневные показатели составят -1…-6°С, теплее будет в Закарпатье: от 0 до +2°С.

Север: ожидается местный небольшой снег, северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура значительно снизится до -11-16°С, а днем термометры будут показывать -3-8°С.

Центр: переменная облачность без осадков, гололедица. Северо-западный ветер будет иметь скорость 5-10 м/с. Температура воздуха ночью достигнет -7…-12°С, днем будет держаться в пределах -1…-6°С.

Юг: ожидается сухая и прохладная погода. Дороги будут оставаться скользкими из-за гололедицы. Ветер северо-западного направления 5-10 м/с. Ночная температура будет составлять -4…-9°С, дневная будет варьироваться от -4 до +1°С.

Восток: безоблачная погода без осадков, но с гололедицей на дорогах. Северо-западный ветер усилится до 7-12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -10…-15°С, днем будет колебаться от -4 до -9°С.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 17 февраля столбики термометров опустятся до 20 градусов ниже нуля. Такие морозы ожидаются в центральной части страны. В частности, большие "минусы" могут затронуть и Киевскую область.