США предоставят Украине дополнительные системы ПВО, но при одном условии

Также британцы обвинили Трампа в втягивании в "смертельную ловушку"

США могут предоставить Украине системы противовоздушной обороны в обмен на редкоземельные минералы. Так считают источники в правительстве Великобритании. Заявление прозвучало на фоне возмущения европейских политиков из-за начала переговоров Трампа с Путиным. Они обвинили Трампа в втягивании союзников США в "смертельную ловушку".

Как пишет The Times, министр финансов США Скотт Бессент во время визита в Киев заявил, что минеральное соглашение может стать "щитом безопасности" для Украины после войны. По его словам, ужесточение экономического сотрудничества с правительством и народом Украины обеспечит долгосрочную защиту для украинцев после завершения конфликта.

Британское правительство лоббирует предоставление Украине систем противовоздушной обороны Patriot для защиты войск, контролирующих выполнение возможного мирного соглашения. Высокопоставленный источник в правительстве подтвердил, что США также не исключают предоставление воздушного прикрытия.

Ранее напомним, что президент Зеленский подчеркнул, что Украина не примет никаких мирных соглашений без своего участия. "Об Украине без Украины не может быть и речи", — подчеркнул он. Зеленский также призвал Вашингтон предоставить гарантии безопасности при отсутствии официального пути к членству в НАТО.

Министр обороны Литвы Довиле Сакалиене предостерегла, что договоренность между Путиным и Трампом может стать "смертельной ловушкой". Верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас раскритиковала подход США к переговорам.

Великобритания готова принять участие в предоставлении гарантий безопасности Украине в случае мирного соглашения, но без обязательств отправки войск. Британский министр обороны Джон Хили подчеркнул, что Украина должна находиться в центре любых переговоров.

Также ранее Телеграф писал, что Ермак после встречи с Китом Келлогом был на позитиве. Политики провели конструктивный разговор.