Привласнений шедевр: українська історія романсу "Очі чорні", який вкрали росіяни

Попри численні спроби привласнити авторство та змінити оригінальний текст, правда про походження цього музичного твору повертається до слухачів

У світовій музичній скарбниці романс "Очі чорні" посідає особливе місце. Цей твір, що підкорив серця мільйонів слухачів, має непросту історію та українське коріння, про яке багато хто й не здогадується.

Автором безсмертних рядків є український письменник Євген Гребінка. Талановитий митець, який досконало володів українською мовою, був змушений творити російською через тогочасні імперські обмеження. Романс народився з його вірша "Чорні очі", написаного в 1843 році.

Існує романтична загадка щодо музи, яка надихнула поета. Дослідники досі сперечаються, кому саме присвячено ці пристрасні рядки — першому коханню Гребінки Мар'яні чи його дружині Марії. Ця таємниця додає твору особливого шарму та притягальності.

Популярність романсу була настільки великою, що російська культура намагалася привласнити його, поширюючи міфи про нібито циганське походження твору. До оригінального тексту додавалися сторонні фрагменти, зокрема рядки про "скатерть белую, залитую вином", які спотворювали первинний задум автора. Проте ці спроби виявилися марними — справжня поезія виявилася сильнішою за політичні маніпуляції.

Сучасного музичного звучання романс набув завдяки композитору Флоріану Герману. А в 1998 році київський поет Юрій Татаренко створив український варіант романсу, повернувши твір до його справжніх початків.

"Очі чорні" — це не просто романс, це символ української культурної спадщини, яка, попри всі перешкоди, продовжує жити та надихати нові покоління. Цей твір нагадує нам про важливість збереження історичної правди та культурної автентичності.

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