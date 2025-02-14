Мюнхенська конференція: що увійде до програми, хто виступатиме і де дивитися трансляцію

Програма конференції складатиметься із трьох частин

Щорічна Мюнхенська конференція з безпеки розпочнеться вдень 14 лютого та триватиме до 16 лютого. На кожен із цих днів визначено окремі теми.

Про це пише "Телеграф" із посиланням на порядок денний Мюнхенської конференції. Там зазначено, що захід відкриватиме Крістоф Хойсген сьогодні о 13:30 (14:40 за Києвом), який головуватиме на MSC. Далі виступатиме федеральний президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр.

Програма конференції складатиметься з трьох частин, які включатимуть основну програму, близько 200 супутніх заходів та десятків публічних подій.

Пряму трансляцію можна дивитися тут.

Програма конференції

У п’ятницю, 14 лютого, програма конференції буде присвячена викликам глобальної безпеки, включаючи глобальне управління, стійкість демократії, кліматичну безпеку та багато інших тем.

15 лютого відбудуться дебати про стан міжнародного порядку, а також про регіональні конфлікти та кризи. Майбутнє трансатлантичного партнерства також буде у центрі уваги другого дня конференції.

16 лютого, в останній день, конференція завершиться дискусіями щодо ролі Європи у світі.

Розклад ключових виступів (за київським часом) на Мюнхенській конференції 2025:

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (14 лютого) 14:35-14:55.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 15:00-15:30 (14 лютого).

Віцепрезидент США Джей Ді Венс (14 лютого) 15.30-16.00.

Президент України Володимир Зеленський – (14 лютого) 16:30-17:15.

Висока представниця ЄС із зовнішньої та політики безпеки Кая Каллас (14 лютого) 16:30-17:15 та 19:00-20:00.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (15 лютого) 12.30-13.30.

Кандидат до канцлерів Німеччини Фрідріх Мерц (15 лютого) 12:30-13:30.

Президент Євроради Антоніу Кошта (15 лютого) 12.30-13.30.

Генеральний секретер НАТО Марк Рютте (15 лютого) 13:30–13:45.

Глава Європарламенту Роберта Мецолла (15 лютого) 19:30–20:15; (16 лютого) 11:30–12:15.

Спецпредставник президента США з України та Росії Кіт Келлог (15 лютого) 19:30-20:15.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про раптове перенесення зустрічі Володимира Зеленського та віце-президента США Джей Ді Венса.