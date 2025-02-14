Дешевизна проти високих технологій? Чому росіяни менше б’ють ракетами по Україні

Окупанти масово штампують ударні дрони "Шахед"

Фахівці очікували, що з початком серйозних морозів в Україні росіяни завдаватимуть потужних ракетно-дронових ударів. Однак остання ракетна атака ворога на Київ 12 лютого, хоч і призвела до загибелі мирних жителів і руйнувань інфраструктури, не справляла враження масованої.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів науковий співробітник Національного авіаційного університету (Київ) Валерій Романенко. Він пояснив, що сталося з випуском ракет у росіян.

На його думку, росіяни компенсують зниження впуску високотехнологічних ракет запуском значно дешевших дронів.

— Ракети потребують не лише радіоелектронних компонентів, а й складних технологій з виробництва й обробки матеріалів, випуску комплектуючих до ракетного двигуна, до системи управління, до навігаційної системи. Тому росіяни компенсують неможливість випуску великої кількості ракет випуском просто величезної кількості (понад 1000 на місяць) "Шахедів" тощо, — каже авіаційний експерт.

За його словами, якщо стартовий випуск ударних дронів на початок 2024 року становив близько 500 "Шахедів", то у вересні росіяни вже подвоїли випуск.

— Я думаю, що вони продовжують його нарощувати, хоча вже й не такими темпами, не подвоюючи. Щоб визначити випуск — досить буде порахувати місячний запуск "Шахедів" мінус якась кількість була знищена на складах, якась кількість впала по дорозі, бо "надійність" російських виробів відома. Але все одно більш-менш цифри можна буде зрозуміти: більше випускають — більше запускають.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, скільки Україна витратила на відбиття атаки Києва 12 лютого.