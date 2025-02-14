Дешевизна против высоких технологий? Почему россияне меньше бьют ракетами по Украине

Оккупанты массово штампуют ударные дроны "Шахед"

Специалисты ожидали, что с началом серьезных морозов в Украине россияне будут наносить мощные ракетно-дроновые удары. Однако последняя ракетная атака врага на Киев 12 февраля, хоть и привела к гибели мирных жителей и разрушениям инфраструктуры, не производила впечатление массированной.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал научный сотрудник Национального авиационного университета (Киев) Валерий Романенко. Он объяснил, что произошло с выпуском ракет у россиян.

По его мнению, россияне компенсируют снижение впуска высокотехнологичных ракет запуском значительно более дешевых дронов.

— Ракеты нуждаются не только в радиоэлектронных компонентах, но и в сложных технологиях производства и обработки материалов, выпуске комплектующих к ракетному двигателю, системе управления, навигационной системе. Поэтому россияне компенсируют невозможность выпуска большого количества ракет выпуском просто огромного количества (более 1000 в месяц) "Шахедов" и т.п., — говорит авиационный эксперт.

По его словам, если стартовый выпуск ударных дронов к началу 2024 года составил около 500 "Шахедов", то в сентябре россияне уже удвоили выпуск.

— Я думаю, что они продолжают его наращивать, хотя уже не такими темпами, не удваивая. Чтобы определить выпуск — достаточно будет сосчитать месячный запуск "Шахедов" минус какое-то количество было уничтожено на складах, какое-то количество упало по дороге, потому что "надежность" российских изделий известна. Но все равно более или менее цифры можно будет понять: больше выпускают — больше запускают.

Напомним, "Телеграф" писал, сколько Украина потратила на отражение атаки Киева 12 февраля.