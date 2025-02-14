Веревки леденеют: погода мешает ГСЧС наводить порядок на ЧАЭС после удара

После тушения пожара осталось тление утеплителя под металлическими конструкциями саркофага

Погода мешает спасателям ликвидировать последствия попадания российского дрона в саркофаг Чернобыльской АЭС. Веревки леденеют, а в снаряжении работать очень сложно.

Об этом на брифинге рассказал глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Андрей Даник.

"Работа значительно усложняется тем, что мы имеем минусовую температуру, имеем снег. Веревки обледенены. В снаряжении работать очень сложно, но вместе с тем задачи выполняются и уже половина работы сделана. Надеемся, что закончим в ближайшие часы", – сказал Даник.

По его словам, пожар был ликвидирован, но вместе с тем осталось тление утеплителя под металлическими конструкциями. Сейчас спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают работу по вскрытию конструкций и погашению оставшегося тления. Работы будут проводиться до их полного завершения.

"Личный состав постоянно меняется. Мы контролируем, чтобы никто не получил никакую дозу облучения. На промышленной площадке превышений нет. Вместе с тем Гидрометеорологическая служба ГСЧС Украины осуществляет мониторинг по всему государству. По состоянию на данный момент превышений нет", – проинформировал глава ГСЧС.

Он отметил, что к тушению саркофага привлечены подразделения Киевской области, города Киева, Черкасской области. На первом этапе работали пожарно-спасательные подразделения. Сейчас больше работают аварийно-спасательные подразделения, наиболее подготовленные спасатели-верхолазы.

Глава государственного агентства зоны отчуждения Григорий Ищенко добавил, что специальные службы были привлечены не только к тушению пожара, но и к технологическому процессу, который проходил на станции под объектом в укрытии. Пока ситуация, которая могла привести к плачевным последствиям, локализована и находится под контролем.

Напомним, Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту российской атаки на укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Вместе с соответствующими органами следователи работают на месте происшествия, фиксируя доказательства преступления. По предварительным данным, оккупанты использовали ударный дрон-камикадзе "Герань-2" типа "Шахед".