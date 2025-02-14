Як виглядає саркофаг Чорнобильської АЕС після удару росіян (ексклюзивний репортаж)

На уламках безпілотника видно напис "Герань-2" та серійний номер

У ніч на 14 лютого російський дрон влучив в укриття 4-го енергоблока на Чорнобильській АЕС. Саркофаг було пошкоджено внаслідок атаки БпЛА із фугасною частиною.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці атаки росіян та зняв фото- та відеокадри, на яких видно пошкоджене укриття, а також уламки дрона.

На місце вибуху прибули співробітники ДСНС, слідчі та інші служби.

На фото видно пошкоджене укриття після того, як пожежа була погашена. Фахівці на покрівлі оглядають пошкодження та, ймовірно, оцінюють збитки та можливості відновлення конструкції.

Крім того, кореспондент зняв уламки корпусу безпілотника із серійним номером. На них також можна побачити напис "Герань-2".

Нагадаємо, в результаті атаки ворожого безпілотника було пошкоджено захисне укриття, яке захищає довкілля від радіаційного випромінювання. Рятувальники оперативно загасили пожежу на місці влучення.

За попередніми оцінками фахівців, ушкодження укриття суттєві. Радіаційне тло залишається в межах норми, за його рівнем ведеться постійний моніторинг.

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом російської атаки на укриття 4-го енергоблока Чорнобильської атомної електростанції. Разом із відповідними органами слідчі працюють на місці події, фіксуючи докази злочину. За попередніми даними, окупанти використали ударний дрон-камікадзе "Герань-2" типу "Шахед".