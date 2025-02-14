Ймовірність витоку радіоактивних речовин існує. Що відомо про наслідки удару дрона по ЧАЕС

Ситуацію наразі вважають стабільною

Після удару російського дрона по Чорнобильській АЕС виникла ймовірність витоку радіоактивних речовин. Наразі ситуація контрольована, а перевищення радіаційного фону не зафіксовано.

Про це під час брифінгу заявив головний інженер ЧАЕС Олександр Титарчук, повідомляє Укрінформ. За його словами, російський дрон влучив у старе укриття, якому вже майже 40 років. Воно перестало виконувати свою функцію, через що існує ризик витоку радіоактивних речовин за певних обставин.

"Тепер є ймовірність витоку радіоактивних речовин у силу тих чи інших дій, які можуть бути на старому об'єкті укриття. Але на цей момент контрольні рівні не перевищені, радіаційний фон залишається стабільним", – зазначив головний інженер.

Очільник ДСНС Андрій Даник повідомив, що після удару на місці події спалахнула пожежа, яка вже ліквідована, однак під металевими конструкціями саркофага триває тління утеплювача.

"Робота значно ускладнюється через сильний мороз і сніг – мотузки обледеніли, у спорядженні працювати дуже важко. Але половина роботи вже зроблена, і ми розраховуємо закінчити її найближчими годинами", – пояснив Даник.

За його словами, рятувальники працюють у спеціальному режимі, особовий склад постійно змінюється, аби уникнути перевищення допустимих доз опромінення.

Голова Державного агентства зони відчуження Григорій Іщенко підтвердив, що моніторинг проводиться по всій території України, і станом на зараз перевищень немає.

"Ситуація, яка могла привести до серйозних наслідків, локалізована та перебуває під контролем", – наголосив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, яким саме дроном РФ завдала удару по Чорнобильській атомній електростанції. Зазначається, що бойова частина всередині нього була фугасною.