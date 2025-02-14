Вероятность утечки радиоактивных веществ существует. Что известно о последствиях удара дрона по ЧАЭС

Ситуацию сейчас считают стабильной

После удара российского дрона по Чернобыльской АЭС возникла вероятность утечки радиоактивных веществ. Пока ситуация контролируемая, а превышение радиационного фона не зафиксировано.

Об этом на брифинге заявил главный инженер ЧАЭС Александр Титарчук, сообщает Укринформ. По его словам, российский дрон попал в старое укрытие, которому уже почти 40 лет. Оно перестало выполнять свою функцию, поэтому существует риск утечки радиоактивных веществ при определенных обстоятельствах.

"Теперь есть вероятность утечки радиоактивных веществ в силу тех или иных действий, которые могут быть на старом объекте укрытия. Но на данный момент контрольные уровни не превышены, радиационный фон остается стабильным", – отметил главный инженер.

Глава ГСЧС Андрей Даник сообщил, что после удара на месте происшествия вспыхнул пожар, который уже ликвидирован, однако под металлическими конструкциями саркофага продолжается тление утеплителя.

"Работа значительно усложняется из-за сильного мороза и снега — веревки обледенели, в снаряжении работать очень тяжело. Но половина работы уже сделана, и мы рассчитываем закончить ее в ближайшие часы", — пояснил Даник.

По его словам, спасатели работают в специальном режиме, личный состав постоянно меняется во избежание превышения допустимых доз облучения.

Глава Государственного агентства зоны отчуждения Григорий Ищенко подтвердил, что мониторинг проводится по всей территории Украины, и по состоянию на данный момент превышений нет.

"Ситуация, которая могла привести к серьезным последствиям, локализована и находится под контролем", — подчеркнул он.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой именно дроном РФ нанесла удар по Чернобыльской атомной электростанции. Отмечается, что боевая часть внутри него была фугасной.