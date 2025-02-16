Пожежу продовжують гасити: що відбувається на ЧАЕС після удару РФ, рівень радіації

Експертів МАГАТЕ допустили на місце прильоту БПЛА

Українські рятувальники продовжують гасити пожежу на укритті Чорнобильської АЕС після удару російського безпілотника у ніч проти 14 лютого.

Про це повідомила пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Експертів місії допустили на місце прильоту БПЛА, щоб вони могли оцінити рівень пошкодження об’єкта "Укриття".

Внаслідок вибуху утворився отвір діаметром близько шести метрів, частина обладнання та електричні кабелі були пошкоджені.

Водночас структурні опорні балки не зазнали серйозних пошкоджень, заявили в МАГАТЕ. Там додали, що рівень радіації на атомній станції не змінився.

Однак у Міжнародному агентстві з атомної енергії не уточнювали, чий саме дрон ударив по Чорнобильській атомній електростанції. Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що удар БПЛА по ядерному об’єкту є "серйозним і неприпустимим інцидентом".

Нагадаємо, Служба безпеки України показала уламки дрону, який атакував ЧАЕС. Цей дрон ніс небезпечну бойову частину.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, якою є сума завданих збитків внаслідок розграбування Чорнобильської АЕС під час окупації.