Пожар продолжают тушить: что происходит на ЧАЭС после удара РФ, уровень радиации

Экспертов МАГАТЭ допустили на место прилета БПЛА

Украинские спасатели продолжают тушить пожар на укрытии Чернобыльской АЭС после удара российского беспилотника в ночь на 14 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Экспертов миссии допустили на место прилета БПЛА, чтобы они могли оценить степень повреждения объекта "Укрытие".

В результате взрыва образовалось отверстие диаметром около шести метров, часть оборудования и электрические кабели были повреждены.

В то же время структурные опорные балки не получили серьезных повреждений, заявили в МАГАТЭ. Там добавили, что уровень радиации на атомной станции не изменился.

Однако в Международном агентстве по атомной энергии не стали уточнять, чей именно дрон ударил по Чернобыльской атомной электростанции. Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что удар БПЛА по ядерному объекту является "серьезным и недопустимым инцидентом".

Напомним, Служба безопасности Украины показала обломки дрона, который атаковал ЧАЭС. Данный дрон нес опасную боевую часть.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какова сумма нанесенного ущерба вследствие разграбления Чернобыльской АЭС во время оккупации.