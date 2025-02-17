Росія готує удар? У Чорне море виведено носія "Калібрів", скільки ракет він може запускати

"Калібр" може літати на малих висотах і це ускладнює роботу ППО

Уранці 17 лютого Росія вивела в акваторію Чорного моря один військовий корабель. На його борту є крилаті ракети "Калібр".

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ. Зазначається, що одночасно корабель здатний випустити чотири ракети.

"За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря — 6 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря — 12 суден, з них 5 рухалися з протоки Босфор", — йдеться в повідомленні.

За даними військових, в Азовському морі ворожих кораблів немає.

Тим часом у Середземному морі знаходяться чотири кораблі супротивника, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

Що відомо про ракету "Калібр"

Ці ракети вперше представили у Московській області РФ у 1993 році. Вони були розроблені для озброєння кораблів та підводних човнів. Призначення "Калібрів" — поразка наземних, морських, підводних та надводних цілей.

Ракета оснащена 450-кілограмовою фугасною бойовою частиною з опцією повітряного підриву. Крім того, є варіант з касетною бойовою частиною, укомплектованою осколковими, фугасними або кумулятивними елементами.

Важливо додати, що "калібр" може літати на малих висотах. Це ускладнює роботу ППО. Має стартовий твердопаливний двигун.

За оцінками ГУР МО, Росія має можливість масового виробництва цього озброєння – приблизно 30 одиниць на місяць.

За даними Forbes, ракета "Калібр" коштує 6,5 млн дол.

Характеристики ракети "Калібр"

Довжина: 6,2 м;

Діагональ: 0,53 м;

Розмах крил: 2,43 м;

Маса: 1770 кг;

Маса БЛ: 450 кг;

Швидкість: 980 км/год.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці січня поточного року в Азовському морі помітили дивний хоровод із кораблів.