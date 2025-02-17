Россия готовит удар? В Черное море выведен носитель "Калибров", сколько ракет он может запускать
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"Калибр" может летать на малых высотах и это затрудняет работу ПВО
Утром 17 февраля Россия вывела в акваторию Черного моря один военный корабль. На его борту есть крылатые ракеты "Калибр".
Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ. Отмечается, что одновременно корабль способен выпустить четыре ракеты.
"За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили: к Черному морю – 6 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор; до Азовского моря – 12 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор", — говорится в сообщении.
По данным военных, в Азовском море вражеских кораблей нет.
Тем временем в Средиземном море находятся четыре корабля противника, из которых три являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.
Что известно о ракете "Калибр"
Эти ракеты впервые представили в Московской области РФ в 1993 году. Они были разработаны для вооружения кораблей и подлодок. Предназначение "Калибров" — поражение наземных, морских, подводных и надводных целей.
Ракета оснащена 450-килограммовой фугасной боевой частью с опцией воздушного подрыва. Кроме того, есть вариант с кассетной боевой частью, укомплектованной осколочными, фугасными или кумулятивными элементами.
Важно добавить, что "Калибр" может летать на малых высотах. Это затрудняет работу ПВО. У нее стартовой твердотопливный двигатель.
Согласно оценкам ГУР МО, Россия имеет возможность массового производства этого вооружения – примерно до 30 единиц в месяц.
По данным Forbes, ракета "Калибр" стоит 6,5 млн доллров.
Характеристики ракеты "Калибр"
- Длина: 6,2 м;
- Диагональ: 0,53 м;
- Размах крыльев: 2,43 м;
- Масса: 1 770 кг;
- Масса БЧ: 450 кг;
- Скорость: 980 км/ч.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце января текущего года В Азовском море заметили странный хоровод из кораблей.