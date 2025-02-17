Россия готовит удар? В Черное море выведен носитель "Калибров", сколько ракет он может запускать

"Калибр" может летать на малых высотах и это затрудняет работу ПВО

Утром 17 февраля Россия вывела в акваторию Черного моря один военный корабль. На его борту есть крылатые ракеты "Калибр".

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ. Отмечается, что одновременно корабль способен выпустить четыре ракеты.

"За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили: к Черному морю – 6 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор; до Азовского моря – 12 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор", — говорится в сообщении.

По данным военных, в Азовском море вражеских кораблей нет.

Тем временем в Средиземном море находятся четыре корабля противника, из которых три являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.

Что известно о ракете "Калибр"

Эти ракеты впервые представили в Московской области РФ в 1993 году. Они были разработаны для вооружения кораблей и подлодок. Предназначение "Калибров" — поражение наземных, морских, подводных и надводных целей.

Ракета оснащена 450-килограммовой фугасной боевой частью с опцией воздушного подрыва. Кроме того, есть вариант с кассетной боевой частью, укомплектованной осколочными, фугасными или кумулятивными элементами.

Важно добавить, что "Калибр" может летать на малых высотах. Это затрудняет работу ПВО. У нее стартовой твердотопливный двигатель.

Согласно оценкам ГУР МО, Россия имеет возможность массового производства этого вооружения – примерно до 30 единиц в месяц.

По данным Forbes, ракета "Калибр" стоит 6,5 млн доллров.

Характеристики ракеты "Калибр"

Длина: 6,2 м;

Диагональ: 0,53 м;

Размах крыльев: 2,43 м;

Масса: 1 770 кг;

Масса БЧ: 450 кг;

Скорость: 980 км/ч.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце января текущего года В Азовском море заметили странный хоровод из кораблей.