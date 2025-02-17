Порошенко рассказал о единственной тет-а-тет встрече с Зеленским перед войной

Всего встреч было несколько, но поговорить лично удалось только во время одной из них

Президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко за последние шесть лет встретились три раза. Только один из них был тет-а-тет.

Об этом Порошенко рассказал в интервью "Украинской правде". По его словам, первая встреча состоялась во время инаугурации в 2019 году.

"Вторая – когда Зеленский меня пригласил к себе на Банковую, чтобы попросить проголосовать за "антиколомойский законопроект". Перед тем, как он начал говорить, я сказал: "Владимир Александрович, не тратьте эмоции, я за этот законопроект проголосую и мне за это ничего не нужно. Никаких встречных просьб с моей стороны не будет", — рассказал бывший президент.

Он добавил, что третья встреча прошла в первый день полномасштабной войны. Тогда в 7 часов утра они созвонились. По словам Порошенко, Зеленский тогда впервые взял трубку, хотя ранее этого не делал. Они договорились, что или до или после встречи с руководством фракции у них будет возможность поговорить.

"Разговор был очень коротким, без всяких эмоций. Повторю еще раз для подлинности. Я сказал: "Позиция первая: я больше не лидер оппозиции. Это не вы сказали, это я сказал. Позиция вторая: вы не являетесь с этой минуты моим оппонентом. Это не вы сказали, это я вам сказал. У нас с вами один враг: для меня это не Зеленский, а для вас – не Порошенко. Наш общий враг – это Путин", — вспомнил Порошенко.

В свою очередь Зеленский экс-президента Порошенко за сказанное им. Также он спросил, нужно ли ему что-то.

"Я ответил: "На этот раз у меня есть пожелания. Мне нужно 8 тысяч автоматов. У меня в офисе уже тысячи людей, пришедших защищать Киев". Надо отдать должное: он сразу позвонил покойному (главе МВД – ред.) Монастырскому, и мы автоматы в течение короткого времени получили", — подытожил Порошенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о то, что Владимир Зеленский назвал условия, при которых отменят санкции против Петра Порошенко.