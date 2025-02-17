Порошенко сказав, чи він знову балотуватиметься в президенти

Політик каже, що "президент – це криза кар’єрного зростання"

Народний депутат України та п’ятий президент Петро Порошенко заявив про намір балотуватися у депутати Європарламенту після вступу країни до ЄС. Також політик відповів, чи планує взяти участь у президентських виборах.

Про це Порошенко розповів під час інтерв’ю "Українській правді". Журналісти нагадали йому, що раніше в інтерв’ю Al Jazeera політик заявляв, що готовий балотуватися на наступних президентських виборах, і чи має він таке бажання після введення санкцій.

"Можливо, я дещо неправильно висловив свою думку в інтерв’ю Al Jazeera, але вона була абсолютно чітка: так, я збираюся балотуватися – балотуватися на посаду депутата Європейського парламенту від України. Умовою для цього є те, що Україна вступить до ЄС. Це був, якщо хочете, – тролінг, якщо хочете, – жарт, але це була відповідь, яку я підтверджую і зараз", – відповів Порошенко.

А щодо виборів президента, то політик сказав, що "президент – це криза кар’єрного зростання".

"Я вже був усім і вище точно не буду. Тому прагнення, мотивації за будь-яку ціну добитися будь-якої посади, повірте, у мене немає. Щодо участі в тих чи інших політичних виборах, то, по-перше, повірте, зараз ці розмови не на часі, вони є шкідливими – це атаки на єдність", — підсумував політик.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Петро Порошенко стверджує, що політики в Україні готуються до виборів. Він навів кілька фактів, які свідчать про це.