Про завершення війни, вибори та повернення територій: головні заяви Зеленського з нового інтерв’ю

Головні заяви президента

Президент України Володимир Зеленський дав нове інтерв’ю британському мовнику ITV News. У ньому він оцінив перспективи завершення війни у 2025 році, виборів та звільнення територій.

Відеозапис інтерв’ю був оприлюднений у youtube-каналі президента. "Телеграф" наводить головні заяви.

Про завершення війни

Зеленський вважає, що сьогодні є всі можливості досягти швидкого завершення війни. Однак він не впевнений, чи зможе президент США Дональд Трамп реалізувати свої плани.

Тому Зеленський переконаний, що Україна має залишатися сильною та сподівається на те, що Заходу вдасться "дотиснути" Росію. У цьому плані він згадав про санкції, які мають недоліки.

"Санкції водилися, дякую партнерам, і це має вплив на економіку Росії. Але вона завжди встигала адаптуватися до тих чи інших санкцій", — сказав він, додавши, що завжди залишалися прогалини.

Зеленський зазначив, що Україні треба повернути 8 мільйонів людей з-за кордону, а для цього їм треба пообіцяти, що Росія ще раз не прийде зі зброєю.

"Ми сьогодні не говоримо про справедливість для нас. Ми говоримо про закінчення гарячої стадії війни. Справедливий постійний мир для нас дуже важливий, але давайте зробимо якісь кроки, гарантії безпеки тоді можна говорити про завершення гарячої стадії війни", — сказав він

Про вибори

Зеленський зазначає, що росіянам необхідна на посаді президента України "своя людина", яка керуватиме країною так, щоб Кремль міг використовувати її як "сировинний придаток", і блокувати зближення з Європою.

При цьому він додав, що не боїться виборів і готовий до їхнього проведення. Однак зазначив, що для цього необхідно скасувати чи призупинити воєнний стан. Це стане паузою на полі бою, чим скористаються росіяни.

Крім того, за його словами, не зовсім зрозуміло, як у цьому випадку голосуватимуть військові із передової, а також 8 мільйонів людей за кордоном. Він додав, що мільйони людей знаходяться в окупації і якщо цим людям не дати можливості проголосувати, то росіяни почнуть роздмухувати тему нелегітимності виборів. В іншому випадку, загарбники змусять їх голосувати за вигідного їм кандидата.

"Це відбуватиметься. Буде приблизно той же референдум, який був у Криму, тобто референдум під дулом зброї. Ось що відбувається і чого хочуть росіяни. Саме цього. Повної дестабілізації в Україні", — сказав він.

Про повернення територій

Зеленський упевнений, що Україна зможе повернути свої території у майбутньому. За його словами, навіть ті країни, які підтримують Росію, не визнають окупації Криму та інших частин України.

Він зазначив, що це говорить про те, що РФ побудувала союзи не базуючись на спільних ідеях, а на миттєвій вигоді.

"Поки Путін може впливати на них шантажем, впливом, зброєю та грошима… на цих речах не можна побудувати стабільні стосунки. Можна побудувати лише тимчасовий вплив. Так, це може бути не на рік і не на два, це може бути на 10 років", — сказав він.

Водночас він зазначив, що всі нинішні союзники Росії мають повагу до принципу територіальної цілісності та суверенітету іншої держави. Тому він переконаний, що як Москва ослабне, то всі українські території повернуться. І завдання Києва зробити так, щоб вони повернулися швидше та дипломатичним шляхом.

Раніше Зеленський розповів, що США не зменшували обсяги військової допомоги для України, Збройні сили отримують те, що мали отримувати. Проте говорити про нові пакети озброєння та боєприпасів зараз ще зарано.