Порошенко сказал, будет ли снова баллотироваться в президенты

Политик говорит, что "президент – это кризис карьерного роста".

Народный депутат Украины и пятый президент Петр Порошенко заявил о намерении баллотироваться в депутаты Европарламента после вступления страны в ЕС. Также политик ответил, планирует ли участвовать в президентских выборах.

Об этом Порошенко рассказал во время интервью "Украинской правде". Журналисты напомнили ему, что ранее в интервью Al Jazeera политик заявлял, что готов баллотироваться на следующих президентских выборах, и есть ли у у него такое желание после введения санкций.

"Возможно, я как-то не так сформулировал свой ответ в интервью Al Jazeera, но он был абсолютно четкий: да, я собираюсь баллотироваться – баллотироваться на должность депутата Европейского парламента от Украины. Условием для этого является то, что Украина станет членом ЕС. Это был, хотите – троллинг, хотите – шутка, но это был ответ, который я подтверждаю и сейчас", – ответил Порошенко.

А что насчет выборов президента, то политик сказал, что "президент – это кризис карьерного роста".

"Я уже всем был и выше точно не буду. Поэтому стремление, мотивации любой ценой догрызться до любой должности, поверьте мне, у меня нет. Что касается участия в тех или иных политических выборах, то, во-первых, поверьте, сейчас эти разговоры не ко времени, они вредны — это атаки на единство", — подытожил политик.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Петр Порошенко утверждает, что политики в Украине готовятся к выборам. Он привел несколько фактов, которые указывают на это.