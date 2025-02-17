Після удару по ЧАЕС спливло наболіле питання

Небезпека на ЧАЕС: наслідки атаки по старому саркофагу.

Після російського удару по конструкції старого саркофага четвертого енергоблока ЧАЕС виникла загроза через пошкодження бар’єрних систем Нового безпечного конфайнменту (НБК).

Голова Держатомрегулювання Олег Коріков на брифінгу у "Медіацентрі Україна" заявив, що "Арка" більше не виконує свою захисну функцію.

Пошкодження та ризики

У результаті атаки дрона росіян у конструкції НБК утворився отвір, що призвело до пожежі та пошкодження як зовнішньої, так і внутрішньої оболонок. Вийшли з ладу системи вентиляції, вантажопідйомне обладнання та електропостачання. Попри те, що радіаційний фон залишився в межах норми, НБК наразі не забезпечує належної ізоляції.

Проблема старого саркофага

Коріков нагадав, що старий саркофаг ("Укриття"), який було споруджено після аварії 1986 року, мав нестабільні конструкції. Їхню безпеку гарантували до 2023 року, після чого планувалося провести заходи зі стабілізації або демонтажу. Однак через пандемію COVID-19 реалізацію цих робіт відклали до 2029 року. Внаслідок пошкодження НБК питання стабільності старого саркофага стало критичним.

За словами Корікова, небезпека від нестабільних конструкцій значно зросла через втрату бар’єрної функції НБК. Остаточну оцінку ризиків можна буде надати після ліквідації наслідків атаки. Експлуатуюча компанія та Держатомрегулювання спільно визначать подальші кроки для стабілізації ситуації.

Що таке Новий безпечний конфайнмент (НБК)?

Ілюстроване зображення ДСП "Чорнобильска АЕС"

Новий безпечний конфайнмент — це багатофункціональний комплекс, призначений для перетворення саркофага ЧАЕС на екологічно безпечну систему. Його висота дорівнює 35-поверховому будинку, а довжина — півтора футбольних поля. НБК має захищати від радіаційного пилу та забезпечувати безпечний демонтаж нестабільних конструкцій усередині старого саркофага.

Раніше "Телеграф" писав про те, що ймовірність витоку радіоактивних речовин існує. Що відомо про наслідки удару дрона по ЧАЕС.