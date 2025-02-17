Зеленський зустрінеться з Ердоганом в Туреччині: про що говоритимуть

Зустріч з американськими чи російськими представниками не планується

У вівторок, 18 лютого, в Туреччині відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та його турецького колеги Реджепа Ердогана. Планується розмова не тільки щодо стратегічного партнерства.

Про це повідомив директор із комунікацій Фахреттін Алтун у своєму акаунті в соцмережі Х.

"Під час зустрічей буде розглянуто всі аспекти відносин стратегічного партнерства між Туреччиною та Україною та обговорено кроки, які необхідно вжити для подальшого зміцнення співпраці між двома країнами. Під час візиту також відбудеться обмін думками щодо останніх подій в Україні та інших регіональних і глобальних проблем", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що Зеленський після візиту до Саудівської Аравії, де мають пройти ймовірні переговори США та Росії щодо миру в Україні, прибуде до Туреччини. В жодній з вищеназваних країн він не планує зустріч з американськими чи російськими представниками.

"Я не буду зустрічатися з росіянами, я не буду зустрічатися там і з американцями", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що порядок зустрічей української сторони для врегулювання війни повинен мати таку послідовність: США, Європа, а потім вже Росія.

Раніше "Телеграф" розповідав про ймовірні умови миру, які можуть висунути Україні на переговорах.