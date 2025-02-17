Зеленский встретится с Эрдоганом в Турции: о чем будут говорить

Встреча с американскими или российскими представителями не планируется

Во вторник, 18 февраля, в Турции состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана. Планируется разговор не только о стратегическом партнерстве.

Об этом сообщил директор по коммуникациям Фахреттин Алтун в своем аккаунте в соцсети Х.

"В ходе встречи будут рассмотрены все аспекты отношений стратегического партнерства между Турцией и Украиной и обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами. Во время визита также состоится обмен мнениями относительно последних событий в Украине и других региональных и глобальных проблем", — говорится в сообщении.

Отметим, что Зеленский после визита в Саудовскую Аравию, где должны пройти вероятные переговоры США и России по миру в Украине, прибудет в Турцию. Ни в одной из вышеназванных стран он не планирует встречу с американскими или российскими представителями.

"Я не буду встречаться с россиянами, я не буду встречаться там и с американцами", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что порядок встреч украинской стороны по урегулированию войны должен иметь следующую последовательность: США, Европа, а потом уже Россия.

Ранее "Телеграф" рассказывал о возможных условиях мира, которые могут выдвинуть Украине на переговорах.