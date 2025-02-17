Україна та ОАЕ підписали історичну угоду: подробиці візиту Зеленського

Україна та ОАЕ уклали першу історичну угоду про економічне партнерство.

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів провів переговори з Президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

Головними темами стали обміни полоненими, розвиток економічної співпраці та продовольча безпека. Про це повідомляється на офіційному сайті Президента України.

Звільнення українських військових та підтримка миру

Зеленський подякував ОАЕ за посередництво у звільненні українських полонених: уже відбулося 12 обмінів, і Україна прагне продовжити цю співпрацю. Президент також розповів про ситуацію на фронті та закликав посилити санкції проти Росії через її союз із Північною Кореєю та Іраном.

Співпраця у продовольчій сфері

Обговорили гуманітарні ініціативи України. Завдяки програмі "Зерно з України" доставлено понад 286 тис. тонн продовольства у 15 країн. Зеленський презентував новий проєкт "Продовольство з України", націлений на підтримку Сирії, та запросив ОАЕ долучитися.

Історична економічна угода

Ключовою подією стала підписана у присутності президентів Угода про всеосяжне економічне партнерство. Про це повідомляє Юлія Свириденко, перша віцепрем'єрка — міністерка економіки.

Це перший подібний договір України з країною Затоки, що відкриває доступ українським товарам на ринок ОАЕ на 96,6%. Вона також лібералізує інвестиції, цифрову торгівлю та спрощує реєстрацію українського бізнесу з часткою іноземного капіталу до 100% у вільних економічних зонах.

"Ця угода надасть потужний імпульс для розвитку наших економік, посилення співпраці у ключових секторах і стане фундаментом для подальшої стабільної взаємодії між нашими країнами" — пише Юлія Свириденко.

Цей візит став важливим кроком у зміцненні відносин між Україною та ОАЕ, відкривши нові горизонти для економічної співпраці та гуманітарного партнерства.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Президент України Володимир Зеленський буде залучений до переговорів США та Росії у Саудівській Аравії. Раніше Зеленський спростовував, що буде брати участь у цих переговорах, заявивши, що "немає про що говорити" з Путіним.