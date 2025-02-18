"Вирішуються важливі речі": Зеленський поговорив з Макроном після екстреного саміту Європи

Сторони обговорили ситуацію в Європі та Україні

Президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон провели розмову після екстреної зустрічі європейських лідерів після Мюнхенської конференції з безпеки. При цьому Макрон до цього розмовляв не лише з європейцями.

Про це написав Зеленський у своєму Telegram. За його словами, на зустрічі європейських лідерів обговорювалася глобальна ситуація, стан справ у Європі та гарантії безпеки для України.

"У нас спільне бачення: повинні бути надійні, сильні гарантії безпеки. Будь-яке інше рішення без таких гарантій, наприклад крихке припинення вогню, стане тільки черговим обманом з боку Росії та прелюдією до нової російської війни проти України чи інших країн Європи", — написав він.

Зеленський додав, що Макрон розповів йому про розмови з іншими лідерами й не лише з європейськими.

"Домовилися, що будемо у постійному контакті. Вирішуються важливі речі", — додав український президент.

Глава держави не розмовляв із якими лідерами за межами Європи говорив Макрон. Проте пресслужба Білого дому поінформувала, що він провів розмову із президентом США Дональдом Трампом. Розмова торкнулася теми України, а також майбутніх переговорів американців та росіян у Саудівській Аравії.

Як повідомлялося раніше, у Європі серйозно розмірковують про відправку в Україну військ у рамках майбутніх гарантій безпеки. Однак на даному етапі там можуть знайти не більше 30 тисяч військовослужбовців, тоді як Україні потрібно щонайменше 500 тисяч.