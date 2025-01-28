В Кривому Розі безкоштовно віддають білосніжну кішку давньої тайської породи з особливими очима (фото)

Ця порода входить до десятки найдорожчих порід у світі

Іноді навіть породистих тварин власники віддають безкоштовно. Причин цьому може бути декілька, від "не чистого" родоводу до невідповідності певним породним стандартам.

Причина, чому в Кривому Розі безкоштовно віддають кішку породи као-мані не називається, підтвердження відповідності породі також немає. Зазначимо, що це одна із найрідкісніших в світі порід. Цілковито-білі кішки з гетерохромією походять з Таїланду і вважаються там символом удачі. В оголошенні вказано, що кішка має характерну ознаку породи, коли одне око синє, а інше жовте. Вік 10 років.

Кішка з оголошення вже в поважному віці

Історія породи као-мані

Перші згадки про као-мані датуються 13-14 століттям. Ці коти відомі своєю кмітливістю, активністю та грайливим характером. Вони обожнюють спілкуватися як із господарями, так і з іншими домашніми тваринами. Найвизначнішою рисою породи є колір очей: від яскраво-синього до бурштинового або ж їхньої комбінації. У Таїланді найціннішими вважаються као-мані з різноколірними очима, яких часто дарують як символ удачі та достатку.

Цікаво, що майже 650 років після першої згадки жодна кішка цієї породи не залишала межі Таїланду. Лише після Другої світової війни као-мані стали відомі за його межами.

Молода кішка породи као-мані

Ціна на породу као-мані

Као-мані (Кхао Мані) входять до десятки найдорожчих порід котів у світі. За кошеня з родоводом від заводчика можуть просити $7000–$11,000 (296 тис. — 465 тис. грн). В Україні про продаж чистокровних као-мані з підтвердженим походженням оголошень не виявили.

Раніше "Телеграф" розповідав про кішку нової породи "двельф". Її продають за майже 200 тисяч грн.