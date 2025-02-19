Ідеального рішення не буде. У чому складність переговорів про мир в Україні

Київ може погодитись на припинення вогню, але зі своїми застереженнями

Україні слід не тільки показувати свою непоступливість у принципових для неї питаннях, як це було на переговорах у Мюнхені, а й нагадувати союзникам про "червоні лінії", через які Київ також не може переступити.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. Він пояснив, про що саме йде мова.

— Дуже правильно, що українська сторона демонструє жорсткість, що ми не будемо поступатися певними речами. І з точки зору того, що ми не будемо підписувати те, що може розроблятися без нас, це правильно, — каже політичний експерт.

А "червоною лінією" стане визнання окупованих територій російськими.

— Це дуже жорстка позиція і вона має постійно проговорюватись, — наголошує політолог. — Нас можуть "нагинати" і вимагати тією чи іншою формою визнати, що ці території — російські. Ми можемо погодитись на припинення вогню, але як і з Кримом (окупованим Росією більше 10 років), ми його не визнаємо російським, так і з іншими окупованими територіями.

Торкнувшись питання гарантій безпеки Україні, Володимир Фесенко підкреслив, це буде одна з найскладніших проблем.

— На жаль, тут не буде ідеального рішення і тема НАТО, скоріше за все, буде закрита. Саме тому Зеленський зараз активно просуває тему спільних збройних сил Європи, і це теж правильно. Але треба буде переконати американців, що вони мають зберегти частку своєї відповідальності за безпеку України. Це буде дуже непросто, але над цим треба працювати, — підсумував голова "Пенти".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, що не так з європейською "оборонкою".