Гиперзвуковой "Кинжал": в чем особенности этой "неуловимой" российской ракеты (фото, видео)

На гиперзвук ракета переходит на финальном этапе полета

Украина за время полномасштабной войны оказывалась под ударом множества типов российских ракет, включая "Кинжал". Они более опасны других тем, что способны лететь с гиперзвуковой скоростью, которая в 10 раз выше скорости звука, и могут маневрировать в полете. Поэтому силам ПВО сложно их ликвидировать.

Эти ракеты россияне используют как для массированных атак по украинским городам и селам, так и для одиночных ударов. Для их запуска враг использует истребитель МиГ-31К.

Применение ракет "Кинжал" Россией по Украине

16 мая 2023 года Командование Воздушных сил ВСУ заявило о сбитии 27 воздушных целей в ходе ночной ракетной атаки на Киев, среди которых 6 "Кинжалов". Обломки ракет упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы.

2 января 2024 года во время массированного обстрела Россия применила рекордные 10 ракет "Кинжал" в сочетании с более чем 70 крылатыми ракетами и обманками и 15 дронами Shahed-131/136. Тогда в Воздушных Силах заявили о сбитии всех целей.

24 марта 2024 года во время массированного обстрела Львовщины Россия применила 2 ракеты "Кинжал" по объекту критической инфраструктуры.

26 сентября 2024 года россияне запускали по Украине несколько "Кинжалов" с воздушного пространства России в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.

13 декабря 2024 года российские войска совершили массированную ракетную атаку по Украине. В их числе были также и "Кинжалы". Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбиты благодаря нашим F-16.

Добавим, что здесь перечислены далеко не все российские атаки по Украине ракетами "Кинжал" за время полномасштабной войны в Украине. На самом деле их было гораздо больше.

Особенности РК "Кинжал"

9-А-7660 "Кинжал" — это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. Ракеты — с ядерным или обычным боезарядом.

В феврале — марте 2018 года начались эксплуатационные войсковые испытания ракетного комплекса. По размерам и внешнему виду ракета комплекса "Кинжал" подобна баллистическим ракетам ОТРК "Искандер". Разница между ними заключается только в том, что Х-47 запускается с самолета.

Специалисты говорят, что на гиперзвук ракета переходит на финальном этапе полета. Именно в этот момент ее окутывает плазма, которая не пропускает электромагнитное излучение и волны радиолокационных станций — таким образом система ПВО не видит ракету "Кинжал". Сбить ракету можно на начальном этапе траектории, когда ее только выпустили из самолета.

Особенности "Кинжалов". Фото: 24 канал

Главными преимуществами "Кинжалов" являются:

скорость,

ракету чрезвычайно трудно перехватить,

перед взрывом ракета способна пробивать любую броню.

При этом, согласно некоторым оценкам, авиационный ракетный комплекс "Кинжал" в действительности не является гиперзвуковым оружием, фактически представляя собой аэробаллистическую ракету (баллистическую ракету воздушного базирования).

Основа комплекса — тактическая баллистическая ракета "Искандер", модифицированная под возможность запуска с воздушных носителей. Ракета комплекса "Кинжал", вероятно, не способна маневрировать в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковых скоростях (тем самым — в той или иной степени — затрудняя своё поражение средствами ПВО и ПРО), фактически двигаясь по обычной баллистической траектории.

Демонстрация МиГ-31К с макетом гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Фото: Википедия

Носители ракет "Кинжал"

Самолет МиГ-31К – одна ракета (поражают цели на расстоянии до 2 000 километров);

Ту-22М3 – четыре ракеты (враг может поражать цели "Кинжалами" на расстоянии 3 тысячи километров);

Ту-160 – восемь ракет.

Ранее россияне заявляли, что также работают над возможностью сделать самолет Су-57 носителем ракеты "Кинжал". Однако этого так и не случилось.

Скорость и дальность полета "Кинжала"

Дальность их полета от 2 до 3 тысяч км, а скорость они могут развивать до 14 688 км/ч или 4 080 м/с. Целями "Кинжалов" могут быть как стационарные объекты, так и надводные цели (авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты).

Из воздушного пространства России Кинжал может достичь территории Украины за считанные минуты — в зависимости от того, откуда был осуществлен пуск и куда именно направляется ракета.

Согласно информации UA War Infographics, если пуски будут из Липецкой области РФ ракета Кинжал способна достичь любой области Украины менее чем за 8 минут.

Сколько минут летит "Кинжал" к украинским городам:

Киев — 3 минуты 5 секунд

Запорожье — 3 минуты 50 секунд

Днепр — 3 минуты 20 секунд

Харьков — 3 минуты ровно

Сумы — 1 минута 30 секунд

Ровно — 5 минут 10 секунд

Львов — 6 минут 20 секунд

Ужгород — 7 минут 20 секунд

Полтава — 2 минуты 40 секунд

Херсон — 4 минуты 55 секунд

Николаев — 5 минут 20 секунд

Одесса — 5 минут 10 секунд

Винница — 3 минуты 40 секунд

Черкассы — 4 минуты 50 секунд

Технические характеристики ракетного комплекса "Кинжал"

Максимальная дальность поражения комплекса: МиГ-31К — 2000 км. Для МиГ-31К (без боевого радиуса носителя). Ту-22М3 — более 3000 км.

Высота полёта в момент достижения гиперзвуковой скорости: 20 км

КВО: 1 м

Тип боевой части: в обычном снаряжении или ядерная

Основные параметры ракеты:

Длина — 7 м

Диаметр — 0,9 м

Вес боевой части — ок. 500 кг

Фото: NV

Сколько у России осталось "Кинжалов"

В августе 2024 года в Главном управлении разведки сказали, что количество гиперзвуковых аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", которые сейчас находятся в распоряжении российской армии, составляет 55 единиц, пишет "Апостроф".

При этом темпы производства этих ракет в РФ составляют 2-6 единиц в месяц.

Цена запуска ракеты "Кинжал"

По данным Forbes, гиперзвуковая ракета Х-47 "Кинжал" может стоить от 10 млн долларов и выше. Таким образом, атака, например, из пяти ракет обходится России в 50 млн долларов.

При этом, некоторые источники в 2024 году сообщали, что стоимость "Кинжала" может достигать 14 млн долларов.

По состоянию на 2024 год гиперзвуковые ракеты воздушного базирования "Кинжал" на ряду с Х-22 и Х-32 являются дорогостоящими и малочисленными. Они требуют специализированных носителей, что делает их уязвимыми для наблюдения противником. Перемещение носителей ракет отслеживается в реальном времени с использованием космических и технических средств разведки. Высокая стоимость закупки и обслуживания носителей ракет негативно сказывается на потенциале системы.

ПВО против ракет "Кинжал"

Эти гиперзвуковые ракеты разрабатывались таким образом, чтобы их не могла заметить система ПВО. Пуск происходит следующим образом: самолет-носитель (в основном МиГ-31К) разгоняется до сверхзвуковой скорости и запускает ракету, затем она должна подняться на определенную высоту и тоже разогнаться до гиперзвуковой скорости.

Во время полета ракета "Кинжал" способна маневрировать по всей траектории полета.

Издание Defence Express предполагает, что украинским воинам впервые удалось сбить гиперзвуковую ракету "Кинжал" благодаря системе ПВО Patriot, которая недавно поступила на вооружение Сил обороны. Однако по словам военного эксперта Олега Жданова, вероятность 50 на 50, пишет 24 канал.

Стоит отметить, что "Патриоты" оснащены умной компьютерной системой, которая может распознавать ракету в воздухе и сообщить оператору, что пуск ракеты-перехватчика нецелесообразен. Это возможно в том случае, если цель покинет зону работы ПВО быстрее, чем ее удастся перехватить и сбить.

Patriot способен сбивать цели, которые развивают скорость до 5 Махов, хотя предельная его скорость 3 Маха. Он эффективен против ракет С-300, С-400, Х-22, а случаев сбития "Кинжалов" еще не было зафиксировано.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно о ракете Х-59, которую применяют для атак по Украине. Неоднократно россияне использовали их во время атак по Украине. Также применяют и их модернизированные версии. Наносить удары этим типом ракет противник начал еще с 2022 года, когда началась полномасштабная война в Украине.

Эта ракета предназначена для поражения важных наземных и надводных объектов противника, прикрытых ПВО, что визуально оказываются оператором в любое время днем ​​в простых метеоусловиях, а также разновидности для всесуточного и противокорабельного применения. То есть, таких погодных явлений как дождь или туман такая ракета попросту боится.