Зламали росіяни? Українці почали отримувати дивні повідомлення від українського провайдера

Український інтернет-провайдер зламали? Одесити отримують дивні СМС.

В Одеській області користувачі одного з найбільших інтернет-провайдерів України Lanet почали масово отримувати повідомлення, в яких їх називають "жителями Одеської області Російської Федерації". У тексті зазначено, що нібито українські оператори зв’язку переходять під російську юрисдикцію відповідно до "домовленостей між Путіним і Трампом".

Очевидно, що провайдер зазнав хакерської атаки з боку російських зловмисників. Відповідні повідомлення містять відверті фейки, покликані дезінформувати та сіяти паніку серед українців.

На момент публікації офіційних заяв від Lanet щодо зламу поки що немає. Однак користувачі в соцмережах активно діляться скриншотами сумнівних повідомлень та висловлюють занепокоєння через безпеку їхніх персональних даних.

Варто зазначити, що це не перший випадок російських хакерських атак на інтернет-провайдерів та державні структури України. Раніше кіберзловмисники неодноразово намагалися дестабілізувати роботу зв’язку, атакували сайти держустанов та розповсюджували фейки через SMS-розсилки.

Очікуємо, що Lanet найближчим часом надасть офіційний коментар щодо ситуації та вживе заходів для запобігання подібним інцидентам у майбутньому.

Раніше "Телеграф" писав про масштабний виток даних: Китай здійснив вдалу кібератаку на Міністерство фінансів США.