Взломали русские? Украинцы начали получать странные сообщения от украинского провайдера

Украинский интернет-провайдер взломали? Одесситы получают странные СМС.

В Одесской области пользователи одного из самых крупных интернет-провайдеров Украины Lanet начали массово получать сообщения, в которых их называют "жителями Одесской области Российской Федерации". В тексте говорится, что якобы украинские операторы связи переходят под российскую юрисдикцию в соответствии с "договоренностями между Путиным и Трампом".

Очевидно, что провайдер подвергся хакерской атаке со стороны российских злоумышленников. Соответствующие сообщения содержат откровенные фейки, призванные дезинформировать и сеять панику среди украинцев.

На момент публикации официальных заявлений от Lanet по поводу взлома пока нет. Однако пользователи в соцсетях активно делятся скриншотами сомнительных сообщений и выражают беспокойство из-за безопасности их персональных данных.

Это не первый случай российских хакерских атак на интернет-провайдеров и государственные структуры Украины. Ранее киберзлоумышленники неоднократно пытались дестабилизировать работу связи, атаковали сайты госучреждений и распространяли фейки по SMS-рассылкам.

Ожидаем, что Lanet в ближайшее время предоставит официальный комментарий по ситуации и примет меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Ранее "Телеграф" писал о масштабной утечке данных: Китай совершил удачную кибератаку на Министерство финансов США.