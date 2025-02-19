Спікер Парламенту Австрії вперше зустрівся з керівництвом Верховної Ради: Австрія зацікавлена у відбудові України та продовжить надавати гуманітарну допомогу

Це перша очна зустріч керівництва українського парламенту з новообраним спікером австрійського парламенту

Австрія зацікавлена у реалізації проєктів з відбудови України та продовжить надавати гуманітарну і фінансову підтримку нашій державі.

Про це йшлося під час зустрічі Заступниці Голови Верховної Ради України Олени Кондратюк з Президентом Національної ради Австрії Вальтером Розенкранцем у Відні. Це перша очна зустріч керівництва українського парламенту з новообраним спікером австрійського парламенту.

Віцеспікерка Олена Кондратюк подякувала Австрії за надану допомогу і турботу про майже 80 тис. українських вимушених переселенців. Вона підкреслила, що Австрія — нейтральна держава і не може надавати військової допомоги, проте спрямувала Україні 800 млн євро гуманітарної та фінансової підтримки.

"Ми дуже цінуємо цей внесок. Також розраховуємо на підтримку Австрією членства України в ЄС та відкриття перших переговорних кластерів. Цінуємо позицію Відня: жодних мирних переговорів про Україну без України", — наголосила Олена Кондратюк.

"Для Австрії Україна завжди була і залишається чимось особливим. Наш військовий нейтралітет забороняє нам надсилати бодай одну кулю, але ніщо не заборонить нам долучатися до відбудови України та гуманітарної допомоги", — відзначив своєю чергою Вальтер Розенкранц.

Він додав, що Австрія зацікавлена у відновленні освітньої та медичної інфраструктури, а також в інвестиціях в українську економіку.

Заступниця Голови Верховної Ради водночас подякувала австрійському бізнесу — а це майже 200 компаній, які від початку війни не припиняли своєї діяльності в Україні. Окрім того, сторони обговорили допомогу українським дітям та реалізацію гуманітарних ініціатив.

"Акцентувала на грубих порушеннях Росією прав українських дітей: їхній незаконній депортації, викоріненні української ідентичності та мілітаризації. Під такою загрозою нині 1 мільйон 600 тисяч наших дітей на тимчасово окупованих територіях", — зазначила Олена Кондратюк.

Віцеспікерка Парламенту України також звернулася до Президента Національної ради Австрії з проханням сприяти оздоровленню та психологічній реабілітації українських дітей війни в Австрії.