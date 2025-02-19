Спикер Парламента Австрии впервые встретился с руководством ВРУ: Австрия заинтересована в восстановлении Украины и продолжит оказывать гуманитарную помощь

Это первая очная встреча руководства украинского парламента с новоизбранным спикером австрийского парламента

Австрия заинтересована в реализации проектов по восстановлению Украины и продолжит оказывать гуманитарную и финансовую поддержку нашему государству.

Об этом шла речь во время встречи Заместителя Председателя Верховной Рады Украины Елены Кондратюк с Президентом Национального совета Австрии Вальтером Розенкранцем в Вене. Это первая очная встреча руководства украинского парламента с вновь избранным спикером австрийского парламента.

Вице-спикер Елена Кондратюк поблагодарила Австрию за оказанную помощь и заботу о почти 80 тыс. украинских вынужденных переселенцев. Она подчеркнула, что Австрия — нейтральное государство и не может оказывать военную помощь, однако направила Украине 800 млн. евро гуманитарной и финансовой поддержки.

"Мы очень ценим этот вклад. Также рассчитываем на поддержку Австрией членства Украины в ЕС и открытие первых переговорных кластеров. Ценим позицию Вены: никаких мирных переговоров об Украине без Украины", — подчеркнула Елена Кондратюк.

"Для Австрии Украина всегда была и остается чем-то особенным. Наш военный нейтралитет запрещает нам присылать хотя бы один шар, но ничто не запретит нам приобщаться к восстановлению Украины и гуманитарной помощи", — отметил Вальтер Розенкранц.

Он добавил, что Австрия заинтересована в восстановлении образовательной и медицинской инфраструктуры, а также инвестициях в украинскую экономику.

Заместитель Председателя Верховной Рады одновременно поблагодарила австрийский бизнес — а это почти 200 компаний, которые с начала войны не прекращали свою деятельность в Украине. Кроме того, стороны обсудили помощь украинским детям и реализацию гуманитарных инициатив.

"Акцентировала на грубых нарушениях Россией прав украинских детей: их незаконную депортацию, искоренение украинской идентичности и милитаризации. Под такой угрозой сейчас 1 миллион 600 тысяч наших детей на временно оккупированных территориях", — отметила Елена Кондратюк.

Вице-спикер Парламента Украины также обратилась к Президенту Национального совета Австрии с просьбой содействовать оздоровлению и психологической реабилитации украинских детей войны в Австрии.